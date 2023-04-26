Виктор Козлов: «Игра в плей-офф против «Адмирала» оставила очень горький осадок. Сезон дал много пищи для тренерского штаба «Салавата»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги сезона-2022/23.

«Сезон дал очень много пищи для нас, для тренерского штаба. Он получился очень непростым, так как команда формировалась, весь сезон проходила через трудности, через победы.

Согласен, что игра в плей-офф против «Адмирала» оставила очень горький осадок, который мы все до сих пор переживаем. Конечно, нам хотелось сыграть лучше.

Если говорить о команде, то у нас получилась очень хорошая динамика развития молодых игроков. Понравилось, как опытные ребята вели за собой молодых, как играли и помогали в тяжелых ситуациях», – сказал главный тренер «Салавата» Козлов.

В этом сезоне уфимцы впервые с 2017 года вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).

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2 комментария

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Dragon10
Признал бы просто, что игры в плей офф не было
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Ачиваков Марат
Ожидалось конечно большего, по играм регулярки команда показывала в некоторых играх с лидерами хороший настрой и динамичную игру. Можно конечно укорять в провале тренеров и игроков, но все просто, у команды не хватило ресурсов в виде опытных, матерых игроков, способных повести команду за собой, да и скамейка была короткой. Что теперь посыпать голову пеплом,даже при благоприятном исходе с Адмиралом, при таком раскладе игроков,вряд ли дошли бы до финала Востока. Сейчас вопрос стоит в одном - будет ли усиление команды? При нынешнем руководстве клуба есть большие сомнения.
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