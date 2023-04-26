Виктор Козлов: «Игра в плей-офф против «Адмирала» оставила очень горький осадок. Сезон дал много пищи для тренерского штаба «Салавата»

Виктор Козлов подвел итоги сезона-2022/23.

«Сезон дал очень много пищи для нас, для тренерского штаба. Он получился очень непростым, так как команда формировалась, весь сезон проходила через трудности, через победы.

Согласен, что игра в плей-офф против « » оставила очень горький осадок, который мы все до сих пор переживаем. Конечно, нам хотелось сыграть лучше.

Если говорить о команде, то у нас получилась очень хорошая динамика развития молодых игроков. Понравилось, как опытные ребята вели за собой молодых, как играли и помогали в тяжелых ситуациях», – сказал главный тренер « » .

В этом сезоне уфимцы впервые с 2017 года вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).