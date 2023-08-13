Тамбиев о журналистах из Уфы: «Зубы скрипели, когда самозванцем назвали. Так некрасиво, специально провоцировали»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев рассказал о своей реакции на то, что его называли самозванцем.

– Поражало, как уверенно вы держались на пресс-конференциях в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2). Как это удавалось?

– Сам удивляюсь. Честно, так зубы скрипели, когда еще самозванцем назвали. Так некрасиво. Меня специально провоцировали. Уфа – город с глубочайшими хоккейными традициями. Журналисты любят свою команду. И тут – «Адмирал».

Кто мог подумать, что «Салават» не пройдет нас? Я тоже их понимаю, они желали победы своей команде и хотели вывести меня из равновесия. Чтобы я наговорил на них, на судей. Провоцировали, я это понимал, но язык тоже подвешен.

Это тренерский опыт – быстро знать, как ответить, что говорить. Я тоже набирался опыта. Это мой первый полноценный сезон в КХЛ. Да, зубы скрипели, но я их понимаю, – сказал главный тренер «Адмирала». 

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5 комментариев

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Знатный стахановец
Да уж... Не всякий бумагамарака журналист.
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Ыжык
А я их не понимаю. Это непрофессионализм высшей степени. Таких вообще нужно аккредитации лишать.
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Ачиваков Марат
Поскромнее надо быть г- н Тамбиев. Скоро новый сезон, он то все и покажет насчет вас, ранно еще к великим себя причеслять.Удачи.
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