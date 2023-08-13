Тамбиев о журналистах из Уфы: «Зубы скрипели, когда самозванцем назвали. Так некрасиво, специально провоцировали»

Леонид Тамбиев рассказал о своей реакции на то, что его называли самозванцем.

– Поражало, как уверенно вы держались на пресс-конференциях в серии с « » (4-2). Как это удавалось?

– Сам удивляюсь. Честно, так зубы скрипели, когда еще самозванцем назвали. Так некрасиво. Меня специально провоцировали. Уфа – город с глубочайшими хоккейными традициями. Журналисты любят свою команду. И тут – « ».

Кто мог подумать, что «Салават» не пройдет нас? Я тоже их понимаю, они желали победы своей команде и хотели вывести меня из равновесия. Чтобы я наговорил на них, на судей. Провоцировали, я это понимал, но язык тоже подвешен.

Это тренерский опыт – быстро знать, как ответить, что говорить. Я тоже набирался опыта. Это мой первый полноценный сезон в . Да, зубы скрипели, но я их понимаю, – сказал главный тренер «Адмирала».