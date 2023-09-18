Сорокин после продления с «Айлендерс»: «Думаю не о контрактах, а о том, как стать лучше»

Илья Сорокин высказался о своем новом соглашении с «Айлендерс».

Вратарь подписал 8-летний контракт, который начнет действовать с 2024 года с зарплатой 8,25 млн долларов за сезон.

«Я был очень рад подписать контракт, но уже на следующий день начал работать. Думаю не о контрактах, а о том, что могу сделать и как стать лучше.

Когда у тебя последний год по контракту, и все такое, то стараешься не думать об этом. Но это тяжело.

Теперь моя голова свободна от этих мыслей, и можно просто расслабиться. Хотя нет, «расслабиться» – неправильное слово. Теперь можно подумать о хоккее», – сказал .