Мильштейн о Сорокине: «Илья отдал год «Айлендерс», но подписал контракт на 8 лет. Он не ушел в контрактный год без контракта»

Агент Ильи Сорокина высказался о новом соглашении вратаря с «Айлендерс».

В сезоне‑2023/24 зарплата голкипера составит 4 миллиона долларов. В следующие 8 лет Сорокин в среднем будет зарабатывать 8,25 млн в год.

— Почему Сорокин получает меньше, чем Бобровский (кэпхит вратаря «Флориды» – 10 млн – прим. Sports.ru)?

— не хотел менять клуб, не хотел идти в контрактный год без контракта, поэтому мы 4–5 месяцев говорили с клубом по контракту.

Мы взяли те же самые 66 млн долларов. Разбили на 8 лет. Получилось 8,25. Он отдал год клубу, но подписал контракт на 8 лет, он не ушел в контрактный год без контракта, — сказал .