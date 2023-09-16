Мильштейн о Сорокине: «Илья отдал год «Айлендерс», но подписал контракт на 8 лет. Он не ушел в контрактный год без контракта»
Агент Ильи Сорокина высказался о новом соглашении вратаря с «Айлендерс».
В сезоне‑2023/24 зарплата голкипера составит 4 миллиона долларов. В следующие 8 лет Сорокин в среднем будет зарабатывать 8,25 млн в год.
— Почему Сорокин получает меньше, чем Бобровский (кэпхит вратаря «Флориды» – 10 млн – прим. Sports.ru)?
— Илья не хотел менять клуб, не хотел идти в контрактный год без контракта, поэтому мы 4–5 месяцев говорили с клубом по контракту.
Мы взяли те же самые 66 млн долларов. Разбили на 8 лет. Получилось 8,25. Он отдал год клубу, но подписал контракт на 8 лет, он не ушел в контрактный год без контракта, — сказал Дэн Мильштейн.
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