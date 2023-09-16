Мильштейн о Сорокине: «Илья отдал год «Айлендерс», но подписал контракт на 8 лет. Он не ушел в контрактный год без контракта»

Теги Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Дэн Мильштейн деньги Хоккей

Агент Ильи Сорокина высказался о новом соглашении вратаря с «Айлендерс».

В сезоне‑2023/24 зарплата голкипера составит 4 миллиона долларов. В следующие 8 лет Сорокин в среднем будет зарабатывать 8,25 млн в год.

— Почему Сорокин получает меньше, чем Бобровский (кэпхит вратаря «Флориды» – 10 млн – прим. Sports.ru)?

— Илья не хотел менять клуб, не хотел идти в контрактный год без контракта, поэтому мы 4–5 месяцев говорили с клубом по контракту.

Мы взяли те же самые 66 млн долларов. Разбили на 8 лет. Получилось 8,25. Он отдал год клубу, но подписал контракт на 8 лет, он не ушел в контрактный год без контракта, — сказал Дэн Мильштейн.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
белая простыня олимпиады
красавец Илья! все правильно сделал. От добра добра не ищут!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий