Сорокин – 1-й в списке претендентов на «Везину» по версии The Hockey News, Шестеркин – 2-й, Георгиев – 3-й

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Нэшвилл Миннесота Колорадо НХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин Юусе Сарос Александр Георгиев Филип Густавссон Хоккей

Илья Сорокин возглавил список претендентов на «Везину» по версии The Hockey News.

Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Сорокин возглавил список кандидатов на «Везина Трофи»-2024. 

1. Илья Сорокин («Айлендерс»)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

3. Александр Георгиев («Колорадо»)

4. Юусе Сарос («Нэшвилл»)

5. Филип Густавссон («Миннесота»)

14 комментариев

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Аморалинни
Василевский даже не в тройке среди россиян
Дожили
+30
-4
+26
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PuRGeN
Ответ Аморалинни
Василевский даже не в тройке среди россиян Дожили
Во во. При том, что ощущение, что Вася один фиг на другом уровне от остальных, никуда не девается.
+21
-2
+19
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usen
Неплохая троица, приятно
+8
0
+8
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ilya1809
Ответ PuRGeN
Во во. При том, что ощущение, что Вася один фиг на другом уровне от остальных, никуда не девается.
Да ну неееее, он последнее время подсдал, иногда пускает что нибудь на расслабоне.В целом красавчик, но сезон уже идет, то так то эдак, последствия двух побед.Шестеркин и Сорокин в этом плане пока грызут прям лед.
+5
0
+5
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Костя Кот
ну Георгиев третий - это перебор)
+3
0
+3
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Костя Кот
Улльмарка прям в утиль списали после прошлого плова)
+2
0
+2
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Фтемноте
Ответ ftw2002@yandex.ru
Ну Третьяк при каждом удобном случае говорит, что это результат лимита на иностранных вратарей, который он пролоббировал в своё время.
Ну вообще-то это одна из причин, по которой мы получили и получаем таких киперов экстра-класса
+2
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+2
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гилберт
Ответ Аморалинни
Василевский даже не в тройке среди россиян Дожили
Первый в мире, четвертый в Сибири.
+1
0
+1
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1319pro
Ни одного матча не сыграли, уже претенденты есть 😂
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0
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Rogash 17
Оцените статью про Сан-Хосе, плиз
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/numenor/3188124.html
0
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Maxim Shumov
Третьяк и Фетисов уже сказали, что это они наших вратарей зарядили на такой уровень?
Ну Третьяк при каждом удобном случае говорит, что это результат лимита на иностранных вратарей, который он пролоббировал в своё время.
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