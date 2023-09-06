Сорокин – 1-й в списке претендентов на «Везину» по версии The Hockey News, Шестеркин – 2-й, Георгиев – 3-й
Илья Сорокин возглавил список претендентов на «Везину» по версии The Hockey News.
Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
Сорокин возглавил список кандидатов на «Везина Трофи»-2024.
1. Илья Сорокин («Айлендерс»)
2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
3. Александр Георгиев («Колорадо»)
4. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
5. Филип Густавссон («Миннесота»)
Дожили
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/numenor/3188124.html