Форвард СКА Толчинский: «Ничего нового у «Сибири» мы не увидели. Поражения делают сильнее. Пока шайба не находит щелочку»

\Сергей Толчинский не заметил ничего нового в игре «Сибири».

СКА проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Жалко, что проиграли, но ничего страшного. Поражения делают сильнее.

Все равно была неплохая игра. Хорошо, что создали очень много моментов, осталось только добавить в реализации, но это придет.

– Вы впервые в СКА вышли в одном звене с Арсением Гриюцком. Как оцените вашу игру?

– На самом деле хорошо играли – создали много моментов, много времени провели в атаке, создавали моменты в большинстве, но пока не идет.

У Грица не летит, у меня тоже были моменты. Пока шайба не находит щелочку, но главное – не унывать, работать и все наладится.

– Есть догадка, что сто бросков – это симптом максимального упрощения игры. Так ли это?

– Мне кажется, наоборот, – это контроль игры.

– Вас « » чем-то удивила по сравнению с турниром Пучкова?

– На самом деле нет.

По-моему, у них все так и осталось. Все те же откаты, раскаты, то же большинство. Ничего нового мы не увидели, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.