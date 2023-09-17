Форвард СКА Толчинский: «Ничего нового у «Сибири» мы не увидели. Поражения делают сильнее. Пока шайба не находит щелочку»

Теги Сибирь СКА КХЛ Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

\Сергей Толчинский не заметил ничего нового в игре «Сибири».

СКА проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Жалко, что проиграли, но ничего страшного. Поражения делают сильнее.

Все равно была неплохая игра. Хорошо, что создали очень много моментов, осталось только добавить в реализации, но это придет.

– Вы впервые в СКА вышли в одном звене с Арсением Гриюцком. Как оцените вашу игру?

– На самом деле хорошо играли – создали много моментов, много времени провели в атаке, создавали моменты в большинстве, но пока не идет.

У Грица не летит, у меня тоже были моменты. Пока шайба не находит щелочку, но главное – не унывать, работать и все наладится.

– Есть догадка, что сто бросков – это симптом максимального упрощения игры. Так ли это?

– Мне кажется, наоборот, – это контроль игры.

– Вас «Сибирь» чем-то удивила по сравнению с турниром Пучкова?

– На самом деле нет.

По-моему, у них все так и осталось. Все те же откаты, раскаты, то же большинство. Ничего нового мы не увидели, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

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6 комментариев

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Maxim Shumov
С каждым матчем система становится все сильнее и сильнее. Страшно представить, какое могущество они вот-вот обретут
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mushur
Потому что бросать надо не ради броска, а ради гола. Вот ей Богу, смотришь иногда и видишь по положению клюшки, что ещё до(до!) броска видно, что будет мимо ворот, а всё равно бросают. Будто глаза закрывают и всё. В итоге у СКА нет ни одного стабильно забивающего игрока(вроде у 10 игроков по одной шайбе), а лучший снайпер - защитник(!) Никишин с двумя голами. Вот к нему вопросов нет. А остальные как специально мимо лупят. Вот и не заходит.. в щёлочку.
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oberkorn
Каков поп. Таков и приход. По заветам великого тренера живут.
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Антуан
У них все тоже, а у нас новое - мы не играем)
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Niko [Ars]
а вот Роман нашёл бы щелочку
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