Джонатан Хедстрем: «У Бэбкока не все в порядке с головой. Он хулиган. Думаю, все были шокированы, что его вернули в НХЛ»

Джонатан Хедстрем высказался об обвинениях в адрес Майка Бэбкока.

Экс-нападающий ранее играл за «Анахайм» под руководством тренера.

В подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса». Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

«Я встречал его время от времени в «Анахайме». В первый год я в основном играл в фарм-клубе, но несколько раз выступал в НХЛ.

Обвинения против Бэбкока? Он хулиган, так что это не новость. Жаль, что он так себя ведет. Я видел, что Бун Дженнер вышел и попытался сгладить ситуацию. Уверен, что клуб посоветовал ему быть осторожным в своих словах.

Этого бы не произошло, если бы Бэбкок задавал вопросы только о семьях игроков и о том, здоровы ли они. То, что он просматривал их фотогалерею в телефоне, совершенно ненормально.

Я не думаю, что они смогут замять это дело, по крайней мере, в нынешней ситуации. Профсоюз игроков проведет расследование, и мне кажется, что они не станут лукавить.

Я думаю, все были шокированы тем, что его вернули в НХЛ после того, что произошло в «Торонто»: издевательства над игроками и так далее. Он великолепен в хоккее, но как у человека у него не все в порядке с головой», – сказал Хедстрем.