Кадейкин о СКА: «По качеству игры не сказал бы, что мы должны быть там, где есть в таблице. Играли в комбинационный хоккей – не сказал бы, что это бей-беги»

Александр Кадейкин не согласен с местом СКА в таблице по качеству игры.

Питерцы проиграли « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

– Все все видели и по броскам, и по моментам, и по движению, и по игре «пять на пять». Не знаю, что здесь говорить – все понятно.

– Чего не хватает завершения с вашей точки зрения? 98 бросков в сторону ворот – это очень много. И всего одна шайба.

– Многие команды думают, как создать эти моменты, как почти сто раз бросить по воротам. У нас все это сейчас есть.

Надо реализовывать. Почему не реализуем? Мы дошли до момента, когда создаем – уже неплохо. Следующий шаг – гол. Это наш потенциал.

Если в каждом матче станем делать по сто попыток бросков и начнем реализовывать, все будет хорошо.

– Есть догадка, что сто бросков – это симптом максимального упрощения игры. Так ли это?

– Вы видели момент у Лайпсика? Там не совсем просто было.

Если резюмировать, я не сказал бы, что мы сегодня играли просто – были хорошие моменты, разыгрывали неплохо, держали шайбу в чужой зоне, контролировали ее.

Не сказал бы, что сегодня был хоккей бей-беги. Играли в хороший, комбинационный хоккей.

Он был сбалансированный: где надо побросать – побросали, где надо разыграть – разыграли.

В принципе по качеству игры не сказал бы, что мы должны быть там, где мы есть в таблице, – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.