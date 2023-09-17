Кадейкин о СКА: «По качеству игры не сказал бы, что мы должны быть там, где есть в таблице. Играли в комбинационный хоккей – не сказал бы, что это бей-беги»
Александр Кадейкин не согласен с местом СКА в таблице по качеству игры.
Питерцы проиграли «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Все все видели и по броскам, и по моментам, и по движению, и по игре «пять на пять». Не знаю, что здесь говорить – все понятно.
– Чего не хватает завершения с вашей точки зрения? 98 бросков в сторону ворот – это очень много. И всего одна шайба.
– Многие команды думают, как создать эти моменты, как почти сто раз бросить по воротам. У нас все это сейчас есть.
Надо реализовывать. Почему не реализуем? Мы дошли до момента, когда создаем – уже неплохо. Следующий шаг – гол. Это наш потенциал.
Если в каждом матче станем делать по сто попыток бросков и начнем реализовывать, все будет хорошо.
– Есть догадка, что сто бросков – это симптом максимального упрощения игры. Так ли это?
– Вы видели момент у Лайпсика? Там не совсем просто было.
Если резюмировать, я не сказал бы, что мы сегодня играли просто – были хорошие моменты, разыгрывали неплохо, держали шайбу в чужой зоне, контролировали ее.
Не сказал бы, что сегодня был хоккей бей-беги. Играли в хороший, комбинационный хоккей.
Он был сбалансированный: где надо побросать – побросали, где надо разыграть – разыграли.
В принципе по качеству игры не сказал бы, что мы должны быть там, где мы есть в таблице, – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.
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