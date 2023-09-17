Василий Каменев о СКА: «Идет становление новой команды, никаких проблем не вижу. Не надо зацикливаться, искать виноватых, очки придут»

Теги ЦСКА СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Василий Каменев прокомментировал игру СКА на старте сезона.

15 сентября команда тренера Романа Ротенберга проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«Спорт – есть спорт. В прошлом году у СКА было очень хорошее начало, но концовке игра немножко не удалась. Поэтому в сегодняшней ситуации я не вижу ничего страшного – главное, что есть игра.

Команда показывает атакующий хоккей, есть желание, зритель ходит. Видно, чего тренерский штаб хочет от ребят – мы не закрываемся в зоне, лишь бы добыть какие-то очки. Идет становление новой команды. Надо всем сплотиться, быть дружнее и все придет.

Посмотрите на ЦСКА – там происходит то же самое. Да и в прошлом сезоне они тоже начинали не очень ярко, но в концовке выиграли Кубок Гагарина. Никаких проблем не вижу – нужна только поддержка. Не надо зацикливаться, копаться в себе, искать виноватых. 

Команда играет нормально. Игра есть – очки придут. Куда они денутся? В Петербурге все нормальные люди переживают за команду – у нас всегда полный стадион. СКА – самая посещаемая команда КХЛ. Люди всегда идут на хоккей, болеют, переживают.

Все будет нормально. Ребятам пожелаю не опускать руки – мы движемся в правильном направлении. Не надо ни на кого обращать внимания», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

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1 комментарий

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андрэ
не прийдут)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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