Василий Каменев о СКА: «Идет становление новой команды, никаких проблем не вижу. Не надо зацикливаться, искать виноватых, очки придут»

Василий Каменев прокомментировал игру СКА на старте сезона.

15 сентября команда тренера проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата . Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«Спорт – есть спорт. В прошлом году у СКА было очень хорошее начало, но концовке игра немножко не удалась. Поэтому в сегодняшней ситуации я не вижу ничего страшного – главное, что есть игра.

Команда показывает атакующий хоккей, есть желание, зритель ходит. Видно, чего тренерский штаб хочет от ребят – мы не закрываемся в зоне, лишь бы добыть какие-то очки. Идет становление новой команды. Надо всем сплотиться, быть дружнее и все придет.

Посмотрите на – там происходит то же самое. Да и в прошлом сезоне они тоже начинали не очень ярко, но в концовке выиграли Кубок Гагарина. Никаких проблем не вижу – нужна только поддержка. Не надо зацикливаться, копаться в себе, искать виноватых.

Команда играет нормально. Игра есть – очки придут. Куда они денутся? В Петербурге все нормальные люди переживают за команду – у нас всегда полный стадион. СКА – самая посещаемая команда КХЛ. Люди всегда идут на хоккей, болеют, переживают.

Все будет нормально. Ребятам пожелаю не опускать руки – мы движемся в правильном направлении. Не надо ни на кого обращать внимания», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.