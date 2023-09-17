Илья Федотов о 4 поражениях СКА подряд: «Никакой паники нет, ничего криминального не случилось. Главные победы у нас впереди»
Илья Федотов высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.
15 сентября команда тренера Романа Ротенберга проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.
– Четвертое поражение подряд. Какие мысли на этот счет?
– Ничего страшного, бывает. Значит, надо пройти этот путь. Уверен, главные победы у нас впереди.
Никакой паники нет. Нужно подкорректировать некоторые моменты.
– Как исправить ситуацию?
– Ничего криминального не случилось, это начало сезона. Нужно играть в свой хоккей и добавлять от игры к игре.
– Читаете, что пишут болельщики? Они негодуют.
– Не читаю. Социальные сети отошли на второй план, – сказал форвард СКА Федотов.
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