Илья Федотов о 4 поражениях СКА подряд: «Никакой паники нет, ничего криминального не случилось. Главные победы у нас впереди»

Илья Федотов высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

15 сентября команда тренера Романа Ротенберга проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата . Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– Четвертое поражение подряд. Какие мысли на этот счет?

– Ничего страшного, бывает. Значит, надо пройти этот путь. Уверен, главные победы у нас впереди.

Никакой паники нет. Нужно подкорректировать некоторые моменты.

– Как исправить ситуацию?

– Ничего криминального не случилось, это начало сезона. Нужно играть в свой хоккей и добавлять от игры к игре.

– Читаете, что пишут болельщики? Они негодуют.

– Не читаю. Социальные сети отошли на второй план, – сказал форвард СКА Федотов.