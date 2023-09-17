Илья Федотов о 4 поражениях СКА подряд: «Никакой паники нет, ничего криминального не случилось. Главные победы у нас впереди»

Теги СКА болельщики КХЛ соцсети Матч ТВ Илья Федотов Хоккей

Илья Федотов высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

15 сентября команда тренера Романа Ротенберга проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– Четвертое поражение подряд. Какие мысли на этот счет?

– Ничего страшного, бывает. Значит, надо пройти этот путь. Уверен, главные победы у нас впереди.

Никакой паники нет. Нужно подкорректировать некоторые моменты.

– Как исправить ситуацию?

– Ничего криминального не случилось, это начало сезона. Нужно играть в свой хоккей и добавлять от игры к игре.

– Читаете, что пишут болельщики? Они негодуют.

– Не читаю. Социальные сети отошли на второй план, – сказал форвард СКА Федотов.

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1 комментарий

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Fma wozo
это криминалити для Ска
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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