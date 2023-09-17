Алекс Гальченюк: «Слушаю все: от американского хип-хопа до русской музыки. Могу вообще послушать звуки для медитации»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк музыка Хоккей

Алекс Гальченюк рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

– Сезон команда начала выездной серией. Что вы делали в самолете? В «Монреале» вы с российскими игроками во время перелетов играли в карты…

– Перелеты были короткими. Общались с ребятами, кто‑то слушал музыку, кто‑то просто сидел в своих мыслях. Обсуждали какие‑то моменты по матчам. В карты пока не играли.

– Это тоже помогает адаптироваться в коллективе?

– Конечно. Просто я в этот раз забыл наушники. (Смеется.) А так я тоже люблю послушать музыку в самолете. Пообщаться с ребятами, перекусить – все прошло стандартно.

– Что предпочитаете слушать?

– Все! От американского хип-хопа до русской музыки. Сейчас русского стало больше, конечно. Играет в раздевалке, ребята что‑то включают. И старые, и новые песни.

Могу вообще послушать звуки для медитации – в наушниках может быть все что угодно, – сказал нападающий СКА Гальченюк.

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3 комментария

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Doronya
Слушаю все, кроме тренера…хрень полная
+3
0
+3
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Igbin
Как это перелеты были короткими? Они же полностью измотали команду, по версии главного тренера.
+2
0
+2
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Nikolay_exp
Ответ Igbin
Как это перелеты были короткими? Они же полностью измотали команду, по версии главного тренера.
ахах, спалил ротана
+1
0
+1
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