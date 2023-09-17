Карандин о судействе игр СКА: «Практически по каждому матчу много нареканий. С «Динамо» все моменты «50 на 50» толковались в пользу Москвы»
Юрий Карандин высказался о судействе в КХЛ в сезоне-2023/24.
Ранее лига оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4).
«К сожалению, все пошло не по плану с первого же матча – Кубка открытия ЦСКА – «Ак Барс». В нем было много удалений, некоторые – сомнительные, но при этом и явные фолы пропускались.
Много нареканий практически по каждому матчу СКА, их справедливость уже признали и сами арбитры. Пример – последняя игра с «Динамо», все моменты «50 на 50» толковались в пользу Москвы.
Ситуация нездоровая, видимо, внутри судейского корпуса есть какое-то давление. И, мне кажется, арбитров уже трясет перед играми с Санкт-Петербургом», – сказал бывший советский арбитр Карандин.
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