Карандин о судействе игр СКА: «Практически по каждому матчу много нареканий. С «Динамо» все моменты «50 на 50» толковались в пользу Москвы»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА судьи КХЛ Юрий Карандин Динамо Хоккей

Юрий Карандин высказался о судействе в КХЛ в сезоне-2023/24.

Ранее лига оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4).

«К сожалению, все пошло не по плану с первого же матча – Кубка открытия ЦСКА – «Ак Барс». В нем было много удалений, некоторые – сомнительные, но при этом и явные фолы пропускались.

Много нареканий практически по каждому матчу СКА, их справедливость уже признали и сами арбитры. Пример – последняя игра с «Динамо», все  моменты «50 на 50» толковались в пользу Москвы.

Ситуация нездоровая, видимо, внутри судейского корпуса есть какое-то давление. И, мне кажется, арбитров уже трясет перед играми с Санкт-Петербургом», – сказал бывший советский арбитр Карандин.

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10 комментариев

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Док163
Вот она!!! Поддержка стратегу подъехала!!! Ну ну!!! Просто может быть соперники профессиональней подготовлены?
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Dinamik1
Господи бедный питер засудили совсем.Несет пургу маразматик.
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дитя лимита
вот и начались отмазки в пользу питерско-финского новодела..
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Rudenzik
Пока судейский беспредел не позволяет "Великому" показать весь свой тренерский гений, ну и про скользкий лёд конечно не стоит забывать
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sd4fmwrvz8
Не позорился бы лучше 🤮
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Ilya Ilya
Только 1 спорный момент.с ОДеллом
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Lari
Ответ Док163
Вот она!!! Поддержка стратегу подъехала!!! Ну ну!!! Просто может быть соперники профессиональней подготовлены?
Да вы что, кто из нынешних тренеров команд КХЛ, просмотрел 800 матчей, ни один тренер и близко не стоит с ротеном.
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Lari
Ответ Rudenzik
Пока судейский беспредел не позволяет "Великому" показать весь свой тренерский гений, ну и про скользкий лёд конечно не стоит забывать
У ротена, не скользкий лёд, не надо забывать.
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Рамиль Абзипаров
Ответ Rudenzik
Пока судейский беспредел не позволяет "Великому" показать весь свой тренерский гений, ну и про скользкий лёд конечно не стоит забывать
скользкий лед это козыря) после вылета в 1 раунде озвучит.
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