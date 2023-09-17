Щитов о Ротенберге и СКА: «Когда не получается выигрывать, приходится распыляться на судей и качество льда. Уровень судейства хороший»

Теги СКА судьи Никита Щитов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Никита Щитов высказался о критике судейства со стороны Романа Ротенберга.

Ранее КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).

После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

– Судьи хорошо справляются со своими задачами. Бывает, не видят какие-то моменты, но в динамике, при повышенных скоростях не всегда их можно разглядеть. В целом уровень судейства хороший.

– Как можно относиться к критике судейства со стороны Романа Ротенберга?

– В СКА набрали хороших нападающих и рассчитывали на другой старт. Когда не получается выигрывать, то приходится распыляться на судей и качество льда.

Каждый эмоции по-своему проявляет. За это Ротенберга оштрафовали, так что все по-честному, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

Роман Ротенберг – чемпион КХЛ по отговоркам. Мы насчитали 12 за первые две недели

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3 комментария

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Doronya
Штрафная скамейка Сибири сегодня редко будет пустой, по крайней мере пока счёт не будет комфортным. Новые оправдания не придумываются, напряжение растет
+4
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sd4fmwrvz8
Щитов 👍
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