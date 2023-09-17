Щитов о Ротенберге и СКА: «Когда не получается выигрывать, приходится распыляться на судей и качество льда. Уровень судейства хороший»
Никита Щитов высказался о критике судейства со стороны Романа Ротенберга.
Ранее КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).
После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».
– Судьи хорошо справляются со своими задачами. Бывает, не видят какие-то моменты, но в динамике, при повышенных скоростях не всегда их можно разглядеть. В целом уровень судейства хороший.
– Как можно относиться к критике судейства со стороны Романа Ротенберга?
– В СКА набрали хороших нападающих и рассчитывали на другой старт. Когда не получается выигрывать, то приходится распыляться на судей и качество льда.
Каждый эмоции по-своему проявляет. За это Ротенберга оштрафовали, так что все по-честному, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.
Роман Ротенберг – чемпион КХЛ по отговоркам. Мы насчитали 12 за первые две недели
3 комментария