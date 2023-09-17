Главный арбитр КХЛ о 5 игроках «Торпедо» в матче со СКА в ситуации «4 на 4»: «Методическая ошибка. Она была минимальной – всего на 12 секунд»

Теги СКА Торпедо судьи КХЛ Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья Матч ТВ Хоккей

Главный арбитр КХЛ высказался об ошибке судей в матче СКА против «Торпедо».

Ранее КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).

После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

– Бывают моменты в хоккее, которые нужно разъяснять. Например, тот момент из матча «Торпедо» – СКА (4:3), когда на лед у нижегородцев в ситуации «4 на 4» вышли пять игроков. Это человеческий фактор?

– Там было обоюдное удаление, и судьи не сразу сориентировались. Методическая ошибка. Она получилась минимальной – всего на 12 секунд. После первой же остановки арбитры разобрались, в чем дело.

Другой вопрос, что не сразу все на это обратили внимание. Что не снимает ответственности с судей. Методическая ошибка, а не что-то дикое и глобальное.

Самое худшее, что может быть в честном судействе – когда идет удаление, которого нет. Мы его называем «фантом». А тут – просто не разобрались, бывает. Но повторю, что ответственности с арбитров это не снимает.

– Через пару дней один арбитр уже вышел на матч «Витязь» – «Трактор», а через шесть дней второй работал на игре «Локомотив» – «Куньлунь». Значит, за ту ошибку их не отстранили?

– Мы же открыто декларируем, что судьи у нас на контракте. И у нас нет практики отстранения арбитра от каких-то матчей.

Есть контрактные обязательства. И есть определенный процент, который оставляется для штрафных санкций.

Причем есть два вида санкций – можно снять премию за игру, а можно процент от годового заработка. В зависимости от того, повлияло ли это на результат матча, была ли ошибка грубой, подавал ли клуб документы в судейский экспертный комитет, и там грубую ошибку признали, согласившись наказать арбитра финансово… – сказал Алексей Анисимов.

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