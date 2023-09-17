Главный арбитр КХЛ о том, что судьи извинились за ошибку в игре СКА: «Не хочется быть злыми дядями, которые только наказывают»

Главный арбитр КХЛ высказался о том, что судьи извинились за ошибку в матче СКА.

– Порадовал «fair play» со стороны арбитров, когда в матче «Локомотив» – (3:2) они подъехали к лавке гостей и извинились за то, что в первом периоде удалили Илью Федотова за подножку, признав, что фола там не было. Это приветствуется вами?

– Мы же на сборах говорили судьям: «Давайте станем еще более дружелюбными». Не хочется быть злыми дядями, которые только наказывают.

Если мы видим ошибку, то не надо стесняться, даже если тренер наказанной команды кипит. Идите и извинитесь, в этом нет ничего страшного.

И вот мы открыли куб, начав там показывать повторы моментов с удалениями. Я в душе переживал, но считаю, что это очень хорошая история. Сам прихожу на хоккей и вижу, что болельщикам это решение очень кстати. Они все видят, знают и понимают.

Мне даже показалось, они стали меньше возмущаться, когда сразу видят эпизод, а не бросаются в смартфоны его искать, – сказал .

Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Должен быть чистый хоккей с честным судейством, хамство и грязь не нужны. Благодарю арбитров, сказавших, что первого удаления не было. Это прогресс»