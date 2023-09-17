Вайсфельд о судьях КХЛ: «Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстает. Что за бред? Сейчас хорошо судят»

Теги судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что в КХЛ очень высокий уровень судейства.

«Что касается судейства, то я удивлен разговорам про него. Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстает. Что за бред?

Говорю как человек, который имел непосредственное отношение к судейству. Сейчас судят хорошо, невозможно плохо судить. Особенно имея в распоряжении все инструменты, которые есть сейчас. Да и уровень интеллекта у арбитров выше, чем было 20 лет назад.

В современных условиях судьям просто невозможно кому-то помочь или что-то утаить, все просматривается под микроскопом. Невозможно игроку сделать что-то исподтишка.

Да, судья сперва может не заметить, но потом посмотрит видео и все увидит. Есть ошибки, которые меня удивляют и расстраивают, я говорю про них Алексею Анисимову. Но в целом уровень судейства в КХЛ очень высокий», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Должен быть чистый хоккей с честным судейством, хамство и грязь не нужны. Благодарю арбитров, сказавших, что первого удаления не было. Это прогресс»

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3 комментария

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Огюст
Площадка хоккейная меньше в размере стала и судят уже четыре судьи матчи - ну всё играется перед их глазами и бывает пропускают нарушения , которые болельщикам видны с экрана ТВ !
+1
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Lari
Да, да команда проиграла, виноваты судьи, то что, голы не могут забивать тоже виноваты судьи.
0
0
0
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