Вайсфельд о судьях КХЛ: «Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстает. Что за бред? Сейчас хорошо судят»

Леонид Вайсфельд считает, что в КХЛ очень высокий уровень судейства.

«Что касается судейства, то я удивлен разговорам про него. Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстает. Что за бред?

Говорю как человек, который имел непосредственное отношение к судейству. Сейчас судят хорошо, невозможно плохо судить. Особенно имея в распоряжении все инструменты, которые есть сейчас. Да и уровень интеллекта у арбитров выше, чем было 20 лет назад.

В современных условиях судьям просто невозможно кому-то помочь или что-то утаить, все просматривается под микроскопом. Невозможно игроку сделать что-то исподтишка.

Да, судья сперва может не заметить, но потом посмотрит видео и все увидит. Есть ошибки, которые меня удивляют и расстраивают, я говорю про них Алексею Анисимову. Но в целом уровень судейства в КХЛ очень высокий», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Должен быть чистый хоккей с честным судейством, хамство и грязь не нужны. Благодарю арбитров, сказавших, что первого удаления не было. Это прогресс»