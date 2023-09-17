Защитник «Торпедо» Силаев: «Школу посещаю пару раз в месяц, с таким графиком игр тяжело. К ЕГЭ начинаю готовиться»

Защитник Антон Силаев рассказал, как совмещает учебу в школе и игру в КХЛ.

Силаев является первым хоккеистом 2006 года рождения в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как удалось перестроиться с молодежки на взрослый хоккей? Какие трудности испытали?

– Трудности есть и сейчас, их видно в игре. Считаю, что хорошим опытом стал прошлогодний финал Кубка Харламова, когда мы выиграли трофей. Меня поставили в пару с , и он еще тогда подсказывал моменты, которые во взрослом хоккее мне в итоге пригодились.

– У вас идет драфтовый год. Контактировали ли с вами скауты клубов ?

– Про это многие говорят. Внимание скаутов уже ощутил на себе. Стараюсь не думать об этом. Сейчас у меня задача зацепиться в «Торпедо». Это только начало сезона.

– Вы продолжаете учиться в школе. Удается ли совмещать?

– Стараюсь совмещать, делать все задания вовремя, чтоб потом не было никаких пробелов. Посещаю ее нечасто, пару раз в месяц. С таким графиком игр это тяжело. При этом стараюсь не подводить учителей, которые идут мне на контакт.

– В этом году сдаете ЕГЭ. Готовитесь?

– Начинаю готовиться уже с помощью онлайн-школы. Подготовка идет полным ходом. Думаю сдавать обществознание, русский и базовую математику, – сказал 17-летний защитник «Торпедо» Силаев.

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