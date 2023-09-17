Леонид Вайсфельд: «В КХЛ стало значительно больше непредсказуемых результатов. Это очень важно для развития лиги»

Теги болельщики Леонид Вайсфельд КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд отметил, что в КХЛ стало больше непредсказуемых результатов.

«Главное, что нравится на старте сезона КХЛ – это сохранение тенденции прошлого года. Стало значительно больше непредсказуемых результатов, что очень важно для развития лиги в целом.

Чем их больше, тем лучше для всей лиги и для ее популяризации. Ведь одна из основных задач, стоящих перед КХЛ, – привлечение болельщиков на трибуны, расширение зрительской аудитории. Эта задача решается, а потому это то, на что хочется обратить внимание», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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2 комментария

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Ми Ша
Парадокс, звёзд стало меньше,а хоккей стал интересней. Роль тренера выходит на первый план.
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jqzn88xn6n
Вдруг сегодня 5 подряд неожиданный результат случится)
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