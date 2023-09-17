Билялетдинов одержал 400-ю победу в КХЛ

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов Владимир Крикунов Олег Знарок КХЛ рекорды Хоккей

Тренер Зинэтула Билялетдинов одержал 400-ю победу в КХЛ.

«Ак Барс» под руководством специалиста победил «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала 400-й в лиге для главного тренера Билялетдинова.

Он занимает третье место в истории КХЛ по числу побед.

На втором месте идет Олег Знарок (440), рекордсмен – Дмитрий Квартальнов (517). В топ-5 также входят Владимир Крикунов (374) и Игорь Никитин (343).

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4 комментария

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Oleg Olegov
Четыре тренера-лидера в разное время тренировали Ак Барс. Из этого два вывода:
1) Ак Барс очень мощный стабильный клуб, в котором знают как побеждать и умеют побеждать.
2) Билл умудрился войти в ТОП, даже периодически уступая пост в Ак Барсе другим специалистам.
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Ми Ша
Бил - это легенда! На сегодняшний день однозначно тренер номер 1 в КХЛ.
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Ильнур Хасанов
У барсов впереди стоит сложный вопрос, кто сможет заменить Билялетдинова.
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Башмак Нирванов
Бил могуч конечно... без вариантов.
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