Тренер Зинэтула Билялетдинов одержал 400-ю победу в КХЛ.

« » под руководством специалиста победил «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала 400-й в лиге для главного тренера .

Он занимает третье место в истории КХЛ по числу побед.

На вт ором месте идет (440), рекордсмен – (517). В топ-5 также входят (374) и Игорь Никитин (343).