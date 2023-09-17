Билялетдинов одержал 400-ю победу в КХЛ
Тренер Зинэтула Билялетдинов одержал 400-ю победу в КХЛ.
«Ак Барс» под руководством специалиста победил «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала 400-й в лиге для главного тренера Билялетдинова.
Он занимает третье место в истории КХЛ по числу побед.
На втором месте идет Олег Знарок (440), рекордсмен – Дмитрий Квартальнов (517). В топ-5 также входят Владимир Крикунов (374) и Игорь Никитин (343).
1) Ак Барс очень мощный стабильный клуб, в котором знают как побеждать и умеют побеждать.
2) Билл умудрился войти в ТОП, даже периодически уступая пост в Ак Барсе другим специалистам.