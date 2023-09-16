Ларионов об ошибке сына против «Ак Барса»: «Для меня все игроки равны. Мы не показываем пальцем на того, кто ошибся»

Теги Ак Барс Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Игорь Ларионов-младший Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал ошибку сына в матче с «Ак Барсом».

В субботу «Торпедо» уступило «Ак Барсу» со счетом 3:4 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 3-м периоде сын главного тренера форвард Игорь Ларионов допустил ошибку – он потерял шайбу, а совершивший отбор защитник «Ак Барса» Никита Евсеев отдал передачу на Кирилла Семенова, который забил 3-ю шайбу в ворота «Торпедо».

– Как относитесь к ошибкам своего сына? Сегодня он в том числе удалялся.

– В команде двадцать игроков, где каждый имеет право на ошибку. Мы не показываем пальцем на того, кто ошибся. Командная игра, где два-три гола мы просто подарили сопернику. Наши действия в тех моментах не были оправданы. Для меня все игроки равны.

Сегодня ошибается один, завтра – другой. Важно то, как отреагировать на это в следующем матче. Психологический момент, который каждый проходит. Когда я играл, такие ошибки у меня тоже были. Акцентировать на конкретной не совсем корректно.

– А какие у вас методы борьбы с ошибками?

– Метод один. Как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к следующей. Профессионалы понимают, что впереди другие матчи и грустить не стоит. Игру уступили, но в понедельник уже следующая. Ребята готовы вернуться на тот путь побед, который у нас был, – сказал тренер «Торпедо».

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2 комментария

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JENNINGS
Побеждает и проигрывает всегда КОМАНДА!
Верим в хоккей Игоря Николаевича! Всё будет хорошо!💪🦌
Ждём матч с «Салаватом»!
+3
0
+3
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Machine Head
Да простят мен болельщики Салавата Юлаева , на сегодняшний день нет у вас методов против команды Ларионова. Если Салават выиграет принесу публичные извинения , что не верил в вашу победу .
0
0
0
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