 Билялетдинов про 4:3 с «Торпедо»: «Понравилось, как они играют: молодая команда, есть азарт. «Ак Барсу» надо уметь играть против любого соперника»

Теги Ак Барс Торпедо Зинэтула Билялетдинов Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о победе над «Торпедо» (4:3).

– Мы предполагали, что игра будет такой, много изучали соперника, но для меня эта игра была первой против «Торпедо» Ларионова. Понравилось, как они играют.

По нашей игре есть определенные вопросы, но мы их решаем, процесс не самый легкий, требует времени. Но мы наладим свою игру. Есть результат, мы победили – это важно.

– Не было ли опасений, что «Торпедо» перебегает «Ак Барс»?

– Надо играть в свою игру. Соперник – молодая команда, у них есть азарт, поставлена игра. Тем интереснее, надо уметь играть против любого соперника, – сказал главный тренер «Ак Барса».

 

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1 комментарий

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Матроскин52
Будем ждать в Нижнем! Поддержку Торпедо обеспечим! Верим в молодежь Торпедо!
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