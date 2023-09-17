Окулов о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА переосмыслил свою игру после первого периода, сделал правильные вещи и победил»

Теги ЦСКА Спартак КХЛ Константин Окулов Хоккей

Константин Окулов оценил победу ЦСКА над «Спартаком» (3:2 ОТ) в КХЛ.

«Плохое начало для нас, пропустили две быстрые шайбы. В первом периоде проигрывали абсолютно везде, уступали в борьбе, ничего не получалось создать в атаке.

Нужно было с самого начала побеждать в единоборствах, выводить шайбу из своей зоны и забивать голы. Вовремя период закончился, мы отдохнули, переосмыслили свою игру, сделали правильные вещи на льду и победили.

Не могу сказать, что на нас давила серия поражений. Уже много сезонов мы играем большие матчи. Чтобы прервать серию поражений, нужно было успокоиться, сыграть правильно, как мы умеем. Выйти и выиграть любой ценой», – сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий