Федоров о старте ЦСКА: «По делу проиграли те матчи и полностью в этом виноваты»

Сергей Федоров поделился мыслями после победы в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ).

«Вход в этот сезон еще более сложен в сравнении с предыдущим годом? На данный момент, наверное, вы правы, а там дальше мы посмотрим. Мы по делу проиграли те матчи. Мы полностью сами в этом виноваты.

Полностью понимаем, почему так случилось. Всегда есть достаточно хороший разбор игры. Однозначно не ответишь на этот вопрос. Дай бог, что второй и третий периоды сегодняшнего матча дадут нам положительный толчок, чтобы играть все 60 минут.

Возвращение Каменева? Он сыграл сегодня лучше, чем свои предыдущие матчи до травмы. Это факт. Рад за его сегодняшнюю игру. Он сыграл грамотно, короткими сменами по началу, что было особенно важно.

Потом влился в игру и показал хороший уровень взаимодействия с партнерами и очень хорошо сыграл по месту. Но, как говорится, это первая игра. Будем смотреть за ситуацией. Но пока его игра вызывает только положительные эмоции.

В овертайме все равно могли пропустить, сняв вратаря? Я думаю, что можно сказать, что сегодня я хотел, чтобы выиграли. Да, это риск, и соперник тоже был близок к голу.

Тем не менее результат в конце овертайма, может быть, надеюсь снял нехорошую ситуацию с наших плеч, и мы сделали маленький шажок вперед. Нам есть над чем работать. А сегодня и сейчас нам нужна была победа в таком матче против хорошего и быстрого соперника, который показал, что он здорово умеет играть.

Первый период показал, что есть моменты, где мы должны быть намного лучше», – сказал тренер ЦСКА.