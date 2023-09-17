Тренер «Северстали» Козырев о 3:0 с «Витязем»: «Контролировали шайбу и матч на протяжении всех 60 минут»

Теги Северсталь Витязь Андрей Козырев КХЛ Константин Шостак Хоккей

Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Витязем» (3:0) в КХЛ.

«Хороший матч. Мы на протяжении всех 60 минут контролировали шайбу и матч. Нам удалось сохранить ту целостность, которой не хватило в предыдущей игре с «Сочи».

В концовке здорово сыграл наш вратарь Шостак, когда была сложная ситуация в игре «3 на 5». И бригада меньшинства проявила себя.

Также хотелось бы отметить первую шайбу нашего молодого нападающего Муханова, воспитанника подольской школы», – сказал главный тренер «Северстали».

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