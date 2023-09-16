Завьялов о 0:3 от «Северстали»: «Нельзя так матчи начинать. Вторая смена, и у нас ошибка. Следующий гол – то же самое»
Александр Завьялов подвел итоги матча с «Северсталью» (0:3).
«Витязь» потерпел шестое поражение в семи играх сезона.
«Очередная неудачная игра. Так матчи нельзя начинать, как мы начинаем. Вторая смена, и у нас ошибка. Следующий гол – то же самое.
То, что было сказано нами на собрании, не было выполнено, и привело к такому результату. Получается парадокс: мы хотим играть по системе в средней зоне, в зоне обороны, а получается невыполнение игрового задания.
То, что касается второго периода: мы предупредили команду, что будет наложение смены. Так и произошло. Ребята молодцы, сыграли правильно. В конце игры в формате «6х4», конечно, нужно забивать», – сказал главный тренер «Витязя» Завьялов.
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