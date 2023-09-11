Артем Божко: «Северсталь» – одно из открытий на Западе. Козырев построил атакующий хоккей в «Торпедо», команда держится на его фундаменте»

Артем Божко поделился мнением об игре «Северстали».

«Прекрасные впечатления от игры «Северстали». В принципе этого я и ожидал, когда команду возглавил .

Именно он построил атакующий и комбинационный хоккей в Нижнем Новгороде, на его фундаменте « » пока прочно держится.

Для меня «Северсталь» пока одно из главных открытий на Западе. У команды 15 шайб в трех матчах. В среднем пять голов за игру – это крутой показатель, учитывая, что у Козырева в нападении играет практически детвора.

Состав заметно обновился, в межсезонье ушли многие лидеры – Пресс, Гераськин, Морозов, Пыленков, но такое ощущение, команда не почувствовала уход этих бойцов. Молодые ребята играют куражно, получают кайф от хоккея и порой даже забрасывают шайбы в издевательской манере.

Многовато и пропускают, но не думаю, что Козырев – тот человек, который будет что-то перестраивать и отходить от своего стиля.

Перед ним не стоят большие задачи. Он гнет свою линию и играет по своей системе.

Главное для « », что молодые ребята под руководством Козырева будут прогрессировать. Достаточно посмотреть, как играет тройка Иванцова со Скореновым и Степановым – они просто кайфуют от хоккея.

Для нас, комментаторов, большой праздник работать на таких играх, как, например, «Северсталь» – «Спартак». Такие матчи вызывают восхищение», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» .