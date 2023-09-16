Жамнов после игры ЦСКА и «Спартака»: «Вижу, что чемпионат становится сильнее. Сейчас проходных матчей нет»

Алексей Жамнов считает, что Фонбет Чемпионат КХЛ становится сильнее.

Тренер «Спартака» заявил об этом после игры с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Сейчас в лиге проходных матчей нет, нужно серьезно настраиваться на любую команду. Кто‑то жалуется на начало сезона, кто‑то на перелеты, но все в одинаковой ситуации.

Наша команда строится, есть моменты, над которыми нужно работать. Я как тренер вижу, что чемпионат становится сильнее и любая команда может преподнести сюрприз. Ребята должны настраиваться на каждую игру на все шестьдесят минут», – сказал Жамнов.