Жамнов после игры ЦСКА и «Спартака»: «Вижу, что чемпионат становится сильнее. Сейчас проходных матчей нет»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов считает, что Фонбет Чемпионат КХЛ становится сильнее.

Тренер «Спартака» заявил об этом после игры с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Сейчас в лиге проходных матчей нет, нужно серьезно настраиваться на любую команду. Кто‑то жалуется на начало сезона, кто‑то на перелеты, но все в одинаковой ситуации.

Наша команда строится, есть моменты, над которыми нужно работать. Я как тренер вижу, что чемпионат становится сильнее и любая команда может преподнести сюрприз. Ребята должны настраиваться на каждую игру на все шестьдесят минут», – сказал Жамнов.

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