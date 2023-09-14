Жамнов после 4:1 с «Витязем»: «В КХЛ сейчас нет проходных матчей, расслабляться нельзя. Все команды готовы неплохо, каждая преподносит сюрпризы»

Алексей Жамнов высказался после матча «Спартака» против «Витязя» (4:1).

« » одержал четвертую победу в шести матчах сезона. В следующей игре команда сыграет с ЦСКА.

«После побед над лидерами тратится много эмоций. Сразу после победы над СКА, еще в раздевалке в Санкт-Петербурге, мы говорили с ребятами, что здесь будет еще тяжелее.

Да, « » идет в конце турнирной таблицы, но это ни о чем не говорит. Только начало сезона, расслабляться нельзя. Хорошо, что ребята отнеслись к этому с пониманием. Какие-то погрешности были, но ребята молодцы.

Команда должна играть пять в атаке, пять в обороне, тогда и будет положительный результат. Сейчас в нет проходных матчей. Все команды готовы неплохо, каждая из них преподносит сюрпризы. Следующие матчи у нас – дерби, они важны. Будем настраиваться, работать и готовиться», – сказал главный тренер «Спартака» .