Жамнов после 4:1 с «Витязем»: «В КХЛ сейчас нет проходных матчей, расслабляться нельзя. Все команды готовы неплохо, каждая преподносит сюрпризы»

Теги Витязь Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов высказался после матча «Спартака» против «Витязя» (4:1).

«Спартак» одержал четвертую победу в шести матчах сезона. В следующей игре команда сыграет с ЦСКА.

«После побед над лидерами тратится много эмоций. Сразу после победы над СКА, еще в раздевалке в Санкт-Петербурге, мы говорили с ребятами, что здесь будет еще тяжелее.

Да, «Витязь» идет в конце турнирной таблицы, но это ни о чем не говорит. Только начало сезона, расслабляться нельзя. Хорошо, что ребята отнеслись к этому с пониманием. Какие-то погрешности были, но ребята молодцы.

Команда должна играть пять в атаке, пять в обороне, тогда и будет положительный результат. Сейчас в КХЛ нет проходных матчей. Все команды готовы неплохо, каждая из них преподносит сюрпризы. Следующие матчи у нас – дерби, они важны. Будем настраиваться, работать и готовиться», – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.

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2 комментария

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Russ Ivan
Молодцы, уверенно сыграли, наконец-то воротчик и защита играют, а не стоят! Голдобин прямо сейчас лучший голеадор и рвёт лигу, молоток!
+4
0
+4
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Alexey Catalonsky
Ответ Russ Ivan
Молодцы, уверенно сыграли, наконец-то воротчик и защита играют, а не стоят! Голдобин прямо сейчас лучший голеадор и рвёт лигу, молоток!
Голдобин - Читер!)))
0
0
0
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