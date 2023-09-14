Жамнов после 4:1 с «Витязем»: «В КХЛ сейчас нет проходных матчей, расслабляться нельзя. Все команды готовы неплохо, каждая преподносит сюрпризы»
Алексей Жамнов высказался после матча «Спартака» против «Витязя» (4:1).
«Спартак» одержал четвертую победу в шести матчах сезона. В следующей игре команда сыграет с ЦСКА.
«После побед над лидерами тратится много эмоций. Сразу после победы над СКА, еще в раздевалке в Санкт-Петербурге, мы говорили с ребятами, что здесь будет еще тяжелее.
Да, «Витязь» идет в конце турнирной таблицы, но это ни о чем не говорит. Только начало сезона, расслабляться нельзя. Хорошо, что ребята отнеслись к этому с пониманием. Какие-то погрешности были, но ребята молодцы.
Команда должна играть пять в атаке, пять в обороне, тогда и будет положительный результат. Сейчас в КХЛ нет проходных матчей. Все команды готовы неплохо, каждая из них преподносит сюрпризы. Следующие матчи у нас – дерби, они важны. Будем настраиваться, работать и готовиться», – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.
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