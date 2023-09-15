Борис Майоров: «Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли «Адмиралу» и «Куньлуню»? Жамнову еще много над чем работать»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов Борис Майоров КХЛ Александр Хохлачев Адмирал Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Борис Майоров оценил игру «Спартака» на старте сезона-2023/24.

Клуб одержал четыре победы в шести матчах.

«Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли домашние матчи «Адмиралу» и «Куньлуню»? При этом в матче с «Адмиралом» оставили совсем уж посредственное впечатление. Да, всухую обыграли в гостях СКА, это компенсация за плохой старт.

Алексею Жамнову и его помощникам еще много над чем работать. Прежде всего нужно добавить в стабильности. Не должно быть таких перепадов: выиграли – проиграли, выиграли – проиграли. Стабильность – прежде всего. У «Спартака» я видел проблемы в начале атаки, сейчас их начали исправлять.

Обмен капитана Александра Хохлачева в «Амур»? Это не решающий фактор в конце концов. Пока команда еще по-настоящему не выстроена. С Питером мне понравились два периода в исполнении москвичей, было впечатляюще.

Сможет ли «Спартак» бороться за высокие места? Думаю, что да. Но важно помнить: чтобы выстроить костяк команды, нужно не полтора месяца, а гораздо больше. Победные команды строятся не сразу, а два-три года», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.

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6 комментариев

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Владимир
Ну проиграли и проиграли... Что теперь из этого проблему делать?? Все проигрывают и все выигрывают! Это спорт.. Никуда от этого не деться!!! А что, Адмиралу позорно проигрывать?? Вообще-то он в плей-офф даже Ак барсу бой дали... Так что ничего страшного тут нет... Дайте Жамнову спокойно работать!! Я конечно понимаю что старое поколение максималисты, но теперь другие времена!!!
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Lari
Задолбали старпёры, сам Майоров чего добился как тренер.
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Сергей Орлов
Очень смешно каждый раз по интервью ветеранчиков понимать, что хоккей они не смотрят)
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Башмак Нирванов
Проиграли мощнейшей латвийской школе тренеров. И Тамбиев и Игнатьев яркие ее представители. Не позорно. 😉
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Магомед Саид Амирханов
Самое главное б..й выиграли!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Владимир
Ну проиграли и проиграли... Что теперь из этого проблему делать?? Все проигрывают и все выигрывают! Это спорт.. Никуда от этого не деться!!! А что, Адмиралу позорно проигрывать?? Вообще-то он в плей-офф даже Ак барсу бой дали... Так что ничего страшного тут нет... Дайте Жамнову спокойно работать!! Я конечно понимаю что старое поколение максималисты, но теперь другие времена!!!
Согласен!
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