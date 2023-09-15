Борис Майоров: «Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли «Адмиралу» и «Куньлуню»? Жамнову еще много над чем работать»

Борис Майоров оценил игру «Спартака» на старте сезона-2023/24.

Клуб одержал четыре победы в шести матчах.

«Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли домашние матчи «Адмиралу» и «Куньлуню»? При этом в матче с « » оставили совсем уж посредственное впечатление. Да, всухую обыграли в гостях , это компенсация за плохой старт.

Алексею Жамнову и его помощникам еще много над чем работать. Прежде всего нужно добавить в стабильности. Не должно быть таких перепадов: выиграли – проиграли, выиграли – проиграли. Стабильность – прежде всего. У « » я видел проблемы в начале атаки, сейчас их начали исправлять.

Обмен капитана в «Амур»? Это не решающий фактор в конце концов. Пока команда еще по-настоящему не выстроена. С Питером мне понравились два периода в исполнении москвичей, было впечатляюще.

Сможет ли «Спартак» бороться за высокие места? Думаю, что да. Но важно помнить: чтобы выстроить костяк команды, нужно не полтора месяца, а гораздо больше. Победные команды строятся не сразу, а два-три года», – сказал двукратный олимпийский чемпион .