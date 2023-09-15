Борис Майоров: «Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли «Адмиралу» и «Куньлуню»? Жамнову еще много над чем работать»
Борис Майоров оценил игру «Спартака» на старте сезона-2023/24.
Клуб одержал четыре победы в шести матчах.
«Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли домашние матчи «Адмиралу» и «Куньлуню»? При этом в матче с «Адмиралом» оставили совсем уж посредственное впечатление. Да, всухую обыграли в гостях СКА, это компенсация за плохой старт.
Алексею Жамнову и его помощникам еще много над чем работать. Прежде всего нужно добавить в стабильности. Не должно быть таких перепадов: выиграли – проиграли, выиграли – проиграли. Стабильность – прежде всего. У «Спартака» я видел проблемы в начале атаки, сейчас их начали исправлять.
Обмен капитана Александра Хохлачева в «Амур»? Это не решающий фактор в конце концов. Пока команда еще по-настоящему не выстроена. С Питером мне понравились два периода в исполнении москвичей, было впечатляюще.
Сможет ли «Спартак» бороться за высокие места? Думаю, что да. Но важно помнить: чтобы выстроить костяк команды, нужно не полтора месяца, а гораздо больше. Победные команды строятся не сразу, а два-три года», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.
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