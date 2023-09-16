Жамнов про 2:3 с ЦСКА: «Ребята молодцы, отдались полностью, у меня нет претензий. Хорошо играли первые 20 минут, во 2-м периоде отдали инициативу»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ).

«Хорошо играли первые 20 минут, играли по заданию. Во втором периоде отдали инициативу, перестали выполнять то, что выполняли ранее. Игра поменялась, мы предупреждали, что ЦСКА добавит. Чуть-чуть проиграли в движении, в борьбе за нейтральные шайбы.

В третьем периоде вернулись к той игре, которая должна была быть. То у них моменты были, то у нас. Ребята молодцы, отдались полностью, у меня нет претензий к команде. ЦСКА – опытная команда, мы говорили, что они будут играть при любом счете. Это для нас хороший урок.

На данном этапе проходных матчей нет, надо настраиваться на любую команду. Кто-то жалуется на то, что много перелетов, но все в одинаковой ситуации. Многое зависит от настроя, что-то у некоторых команд не получается.

Наша команда строится, есть моменты, которые нам нравятся, а есть те, над которыми предстоит работать. Чемпионат становится сильнее, каждая команда может преподнести сюрприз», – сказал главный тренер «Спартака».

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3 комментария

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Красно Белый
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Caniball
Так все и было.
Первый период - отлично.
Второй - неудовлетворительно.
Третий - хорошо. Была равная игра.
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Vagner01
Ответ Caniball
Так все и было. Первый период - отлично. Второй - неудовлетворительно. Третий - хорошо. Была равная игра.
Какая равная? Броски в створ 46-19! Вбрасывания 41-18! Где тут равная в каком месте?
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