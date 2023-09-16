Ларионов о 4:13 по силовым с «Ак Барсом»: «Толкаться и выигрывать единоборства – не лучшая наша сторона. Не хотим быть слишком сильными, ведь хоккей – это движение, мысль»

Теги Ак Барс Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4).

– Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Благодарю нижегородских и казанских болельщиков за хорошую атмосферу. Наши ребята старались, выкладывались. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы выиграть матч. В целом, были отличные моменты с обеих сторон, но всегда кто-то побеждает. Сегодня удача была на стороне «Ак Барса».

– В первом периоде было 13:4 по силовым приемам в пользу «Ак Барса». Были ли обескуражены такой игрой соперника?

– Да, мы готовились к такой игре. Толкаться и выигрывать единоборства – это не наша лучшая сторона. Мы не хотим быть слишком сильными, ведь хоккей это – движение, мысль. Предупреждал наших игроков. У нас есть для этого противоядие, и мы провели первый период просто фантастически в плане эстетики игры. Могли забить не одну шайбу, а больше. Удачная игра защитников и вратаря «Ак Барса» не дали нам это сделать. Ожидали, что команда соперника опытнее нас. У нас – молодежь. Это часть игры.

– Что стало переломным во второй половине матча?

– Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести в овертайм, – сказал главный тренер «Торпедо».

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9 комментариев

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Ноябрьский Набат
Профессор гениален!!!!
Без звёзд в составе, с пацанами можно сказать, показывает против топов равную игру.
Его мысль хоккейная, что он прививает Торпедо, полная копия хоккея СССР👌
Браво!
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Александр_Ронни
Все норм, профессор. Впереди ещё немало поражений и сложных моментов, главное что есть цель и есть намеченные способы как к ней идти. Идти красиво и планомерно. Восхищаюсь всем что и как Вы делаете.
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Butch600
Был сегодня на матче, получил большое удовольствие! Нас с победой! Думаю, что победили благодаря опыту игроков. Но на Торпедо смотреть действительно приятно, даже если ты за них не болеешь. Отдельный респект болельщикам НН, был большой десант, громко болели, кричали даже когда хоккеисты ушли с площадки. Побольше бы таких матчей!
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Саня52
Не убавить,не прибавить! Всё по делу сказал Мастер! Для опыта пацанам нужны такие игры и соперники,иначе прогресса не будет. Верим,надеемся,победы будут!!!
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Machine Head
Господи , насколько Ларионов адекватный ! Нет никакой тупой и детской бравады , как у одного выдающегося тренера . Все четко и лаконично с большим уважением к сопернику . По достоинству оценил обе команды . Поддержал своих парней . Восхищаюсь !
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Матроскин52
Профессор точно определил причину проигрыша… но матч был просто огонь! Молодежь Торпедо - красавцы, обрастут мясом вырастут в мастеров!!!
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barbarian1991
Толкаться, конечно, не хочется, но тогда надо увереннее и спокойнее выводить шайбу из зоны. 3 гола из 4 получили, полностью проиграв пятак, а два из них после того, как начинали водиться в своей зоне.
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Елена
Профессор есть профессор!!!!! игры Торпедо хочется смотреть постоянно!!!!!
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личные рекорды это не хоккей
Только такие как Ларионов и Билялетдинов могут спасти и развивать наш хоккей, от них впитывают и за них ребята бьются и играют, а этот худсовет который гривой машет в сторону мешков с деньгами , надо отправить на пенсию , пусть мемуары пишут про 1972 год и не лезут в современный хоккей
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