Ларионов о 4:13 по силовым с «Ак Барсом»: «Толкаться и выигрывать единоборства – не лучшая наша сторона. Не хотим быть слишком сильными, ведь хоккей – это движение, мысль»

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4).

– Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Благодарю нижегородских и казанских болельщиков за хорошую атмосферу. Наши ребята старались, выкладывались. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы выиграть матч. В целом, были отличные моменты с обеих сторон, но всегда кто-то побеждает. Сегодня удача была на стороне «Ак Барса».

– В первом периоде было 13:4 по силовым приемам в пользу «Ак Барса». Были ли обескуражены такой игрой соперника?

– Да, мы готовились к такой игре. Толкаться и выигрывать единоборства – это не наша лучшая сторона. Мы не хотим быть слишком сильными, ведь хоккей это – движение, мысль. Предупреждал наших игроков. У нас есть для этого противоядие, и мы провели первый период просто фантастически в плане эстетики игры. Могли забить не одну шайбу, а больше. Удачная игра защитников и вратаря «Ак Барса» не дали нам это сделать. Ожидали, что команда соперника опытнее нас. У нас – молодежь. Это часть игры.

– Что стало переломным во второй половине матча?

– Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести в овертайм, – сказал главный тренер «Торпедо».