Алексей Морозов: «Шипачев – один из главных хоккеистов в КХЛ, выдающийся игрок. Он показывает отличные результаты на протяжении многих сезонов»

Алексей Морозов считает Вадима Шипачева выдающимся игроком.

Сегодня нападающий « » набрал 756-е очко в регулярках КХЛ, повторив рекорд .

«Рекорд Вадима Шипачева – безусловно, важное событие для КХЛ, как и многие другие рекорды. Это может стать стимулом для детей расти и стремиться к новым вершинам, ведь нет ничего вечного.

Если у нас раньше были одни рекордсмены, то сейчас они меняются. Каждый юноша должен стремиться к тому, чтобы превосходить эти рекорды и вписать свое имя в историю российского хоккея.

Вадим – один из главных хоккеистов во всей КХЛ. Он выдающийся игрок, нельзя отнять его регалий. На протяжении многих сезонов КХЛ Вадим показывает отличные результаты», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

Шипачев набрал 756-е очко в регулярках КХЛ, повторив рекорд Мозякина