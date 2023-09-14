Алексей Морозов: «Шипачев – один из главных хоккеистов в КХЛ, выдающийся игрок. Он показывает отличные результаты на протяжении многих сезонов»

Теги Ак Барс Алексей Морозов Сергей Мозякин КХЛ рекорды Вадим Шипачев детский хоккей Хоккей

Алексей Морозов считает Вадима Шипачева выдающимся игроком.

Сегодня нападающий «Ак Барса» набрал 756-е очко в регулярках КХЛ, повторив рекорд Сергея Мозякина.

«Рекорд Вадима Шипачева – безусловно, важное событие для КХЛ, как и многие другие рекорды. Это может стать стимулом для детей расти и стремиться к новым вершинам, ведь нет ничего вечного.

Если у нас раньше были одни рекордсмены, то сейчас они меняются. Каждый юноша должен стремиться к тому, чтобы превосходить эти рекорды и вписать свое имя в историю российского хоккея.

Вадим – один из главных хоккеистов во всей КХЛ. Он выдающийся игрок, нельзя отнять его регалий. На протяжении многих сезонов КХЛ Вадим показывает отличные результаты», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

Шипачев набрал 756-е очко в регулярках КХЛ, повторив рекорд Мозякина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий