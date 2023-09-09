Шипачев – 4-й игрок в истории КХЛ, забросивший 100+ шайб в большинстве. Рекорд у Мозякина – 150
Вадим Шипачев – 4-й игрок в истории КХЛ, забросивший 100+ шайб в большинстве.
Форвард «Ак Барса» отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).
В его активе стало 100 шайб в большинстве за карьеру в лиге (81 – регулярные чемпионаты, 19 – плей-офф).
Ранее такой отметки достигли Сергей Мозякин (150 шайб), Найджел Доус (119) и Данис Зарипов (100).
В 4 играх текущего сезона у Шипачева стало 6 (3+3) очков.
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