Шипачев – 4-й игрок в истории КХЛ, забросивший 100+ шайб в большинстве. Рекорд у Мозякина – 150

Теги Ак Барс рейтинги Данис Зарипов Сергей Мозякин Найджел Доус КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев – 4-й игрок в истории КХЛ, забросивший 100+ шайб в большинстве.

Форвард «Ак Барса» отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1). 

В его активе стало 100 шайб в большинстве за карьеру в лиге (81 – регулярные чемпионаты, 19 – плей-офф). 

Ранее такой отметки достигли Сергей Мозякин (150 шайб), Найджел Доус (119) и Данис Зарипов (100).

В 4 играх текущего сезона у Шипачева стало 6 (3+3) очков. 

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