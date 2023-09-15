НХЛ и профсоюз обсудят дело Бэбкока в пятницу. Некоторые молодые игроки «Коламбуса» недовольны поведением тренера (Sportsnet)

Теги Коламбус Майк Бэбкок Рон Хэйнси НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

НХЛ и Ассоциация игроков обсудят дело Бэбкока в пятницу.

В подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото. 

В четверг глава профсоюза Марти Уолш и его помощник Рон Хэйнси приехали в Коламбус, чтобы пообщаться с игроками. Некоторые источники назвали встречу «напряженной». 

Изначально лига и профсоюз были удовлетворены комментариями Дженнера и Джонни Годро. Однако потом была получена информация о том, что некоторые из молодых игроков «Блю Джекетс» остались недовольны поведением тренера в данной ситуации. 

«Коламбус» пообещал сотрудничать с лигой и профсоюзом по данному делу. Известно, что в «Детройте» и «Торонто» Бэбкок тоже просил игроков показывать ему фотографии на телефонах. С некоторыми игроками «Лифс» уже связались для получения комментариев. 

Биссоннетт о Бэбкоке: «Хватит вызывать парней в тренерскую и допрашивать их с телефонами в режиме трансляции. Засуньте его заявление ему в задницу»

7 комментариев

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Mike From Moscow
Вопрос: а на фига тренеру в чужой телефон лезть?
Попроси фото - тебе вышлют на емейл
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marshal .masha
Ответ ЧакЧак
хоккеисты начинают быть похожими на футболистов
При чем тут футболисты, не каждому понравится, когда к нему лезут в личное пространство, независимо от рода деятельности, да и не понятно зачем это тренеру, как это поможет в игре
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ЧакЧак
хоккеисты начинают быть похожими на футболистов
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Stan91_AVS
Ответ Александр Романов
Ясно Раньше молодые игроки шайбы собирали и язык в одном месте держали , а теперь они ранимы и хотят придти и сразу крылья расправить
Так оно и есть, к сожалению или нет это другой вопрос
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Sergejs Fedotovs
Ответ Александр Романов
Ясно Раньше молодые игроки шайбы собирали и язык в одном месте держали , а теперь они ранимы и хотят придти и сразу крылья расправить
Ясно. Раньше молодых игроков было принято унижать, за людей не считали и права голоса не давали, а теперь у них появилась возможность расти и играть в адекватной и нетоксичной среде
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