НХЛ и профсоюз обсудят дело Бэбкока в пятницу. Некоторые молодые игроки «Коламбуса» недовольны поведением тренера (Sportsnet)
НХЛ и Ассоциация игроков обсудят дело Бэбкока в пятницу.
В подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».
Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.
Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.
В четверг глава профсоюза Марти Уолш и его помощник Рон Хэйнси приехали в Коламбус, чтобы пообщаться с игроками. Некоторые источники назвали встречу «напряженной».
Изначально лига и профсоюз были удовлетворены комментариями Дженнера и Джонни Годро. Однако потом была получена информация о том, что некоторые из молодых игроков «Блю Джекетс» остались недовольны поведением тренера в данной ситуации.
«Коламбус» пообещал сотрудничать с лигой и профсоюзом по данному делу. Известно, что в «Детройте» и «Торонто» Бэбкок тоже просил игроков показывать ему фотографии на телефонах. С некоторыми игроками «Лифс» уже связались для получения комментариев.
Биссоннетт о Бэбкоке: «Хватит вызывать парней в тренерскую и допрашивать их с телефонами в режиме трансляции. Засуньте его заявление ему в задницу»
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