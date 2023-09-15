НХЛ и профсоюз обсудят дело Бэбкока в пятницу. Некоторые молодые игроки «Коламбуса» недовольны поведением тренера (Sportsnet)

НХЛ и Ассоциация игроков обсудят дело Бэбкока в пятницу.

В подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что хотел получить информацию из телефонов хоккеистов « ».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.

В четверг глава профсоюза Марти Уолш и его помощник приехали в Коламбус, чтобы пообщаться с игроками. Некоторые источники назвали встречу «напряженной».

Изначально лига и профсоюз были удовлетворены комментариями Дженнера и Джонни Годро. Однако потом была получена информация о том, что некоторые из молодых игроков «Блю Джекетс» остались недовольны поведением тренера в данной ситуации.

«Коламбус» пообещал сотрудничать с лигой и профсоюзом по данному делу. Известно, что в «Детройте» и «Торонто» Бэбкок тоже просил игроков показывать ему фотографии на телефонах. С некоторыми игроками «Лифс» уже связались для получения комментариев.

Биссоннетт о Бэбкоке: «Хватит вызывать парней в тренерскую и допрашивать их с телефонами в режиме трансляции. Засуньте его заявление ему в задницу»