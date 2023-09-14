Годро о Бэбкоке: «Я показывал ему фото своей семьи. Он рассказал о своих детях, жене и собаках. Мы узнали друг друга получше, а потом сразу перешли к хоккею»

Джонни Годро высказался об обвинениях в адрес Майка Бэбкока.

В подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и , прозвучала информация о том, что Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

«Я был немного расстроен тем, что это так раздули. Паршиво видеть, что все это разлетелось в неправильном направлении.

Это был его способ узнать меня получше, и я смог узнать его получше. Мне совсем не было неловко. Я показывал ему фотографии своей семьи.

Если бы у меня были с этим проблемы, я бы сказал: «Не думаю, что мне это нравится». Но у меня не было с этим проблем», – сказал хоккеист.

Годро сообщил, что Бэбкок инициировал обмен фото, сказав: «Я хочу узнать тебя получше. Покажи мне несколько фотографий своей семьи, чем ты любишь заниматься летом, что ты делал этим летом».

Хоккеист отметил, что был рад поделиться фотографиями своей 10-месячной дочери Ноа, родителей, брата, бабушки и собаки.

«У меня никогда не было тренера, который взял бы такое направление и сразу захотел узнать меня на личном уровне – а это был первый раз, когда я с ним встретился. Он показал мне кое-что о своей семье, рассказал о своих детях, жене и собаках, за которыми он сейчас присматривает. Мы узнали друг друга получше. А потом сразу перешли к хоккею.

Я люблю свою семью. Главная причина, по которой я выбрал «Коламбус», заключается в том, что я хотел больше бывать рядом с ними.

Это важно для меня. Я думаю, что отличная идея для того, чтобы кто-то узнал меня получше, – это познакомиться с моей семьей.

Бэбс даже подумывал о том, чтобы слетать в Джерси и провести день у меня дома, чтобы получше узнать меня и мою семью. Ничего не вышло, но он планировал это сделать», – сказал нападающий «Коламбуса»

Годро добавил, что «ни один человек» из команды не обращался к нему, чтобы выразить дискомфорт в связи с просьбой Бэбкока показать фото.

Бэбкок назвал грубым искажением информацию Биссоннетта и Уитни: «Я попросил игроков «Коламбуса» поделиться семейными фотографиями, чтобы узнать их. Ничего особенного»