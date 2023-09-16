Федотов сыграет за ЦСКА против «Спартака». Дисквалифицированный ИИХФ вратарь проведет 4-й матч в сезоне

Теги ЦСКА Спартак ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов проведет четвертый матч за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

Вратарь попал в стартовый состав армейцев на игру Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком».

Федотов уже провел три матча в нынешнем сезоне, несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Он играл за ЦСКА против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1) и «Куньлуня» (2:3 ОТ).

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

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6 комментариев

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Mihamoscow
Опять Тардиф волосы будет рвать на одном месте ..))
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Мадина Уйгурова
Да ИИХФ уже болт забили. ЦСКА знает, что санкции страшнее штрафа (который оплатят болельщики со своих налогов) не дадут, а Тардиф и Ко ничем не напугают, наш хоккей итак в изоляции.
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catcher69
опять двойка !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mihamoscow
Ответ yakpopov
На зло Тардифу оморожу уши) Иван в жесткой психологической яме, из-за этой ситуации, и она только усугубляется. Ставить его в основу сейчас безумие, и форма тут не причем. Пока все не уляжется он не сможет выйти на уровень, спокойно играть и тащить как раньше, увы
Он что , девочка , выполняй свою работу как умеешь , а все знают , что он топ .. И практикуясь , набирай форму , выходи на свой уровень …
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Satvaldino
Ответ Mihamoscow
Он что , девочка , выполняй свою работу как умеешь , а все знают , что он топ .. И практикуясь , набирай форму , выходи на свой уровень …
Полностью согласен. Раз уж вписался остаться в ЦСКА, значит надо выходить и набирать форму.
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