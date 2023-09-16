Федотов сыграет за ЦСКА против «Спартака». Дисквалифицированный ИИХФ вратарь проведет 4-й матч в сезоне
Иван Федотов проведет четвертый матч за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.
Вратарь попал в стартовый состав армейцев на игру Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком».
Федотов уже провел три матча в нынешнем сезоне, несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Он играл за ЦСКА против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1) и «Куньлуня» (2:3 ОТ).
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.
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