Федотов сыграет за ЦСКА против «Спартака». Дисквалифицированный ИИХФ вратарь проведет 4-й матч в сезоне

Иван Федотов проведет четвертый матч за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

Вратарь попал в стартовый состав армейцев на игру Фонбет Чемпионата КХЛ со « ».

уже провел три матча в нынешнем сезоне, несмотря на дисквалификацию . Он играл за против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1) и «Куньлуня» (2:3 ОТ).

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.