Алексей Дементьев: «Куньлунь» собран с миру по нитке, их игра, отвечающая лучшим представлениям о североамериканском хоккее, должна быть примером для наших тренеров»

Теги КХЛ Алексей Дементьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Дементьев оценил игру «Куньлуня».

«Мне очень нравится игра «Куньлуня» в начале чемпионата. Команда очень подвижная, организованная. Та игра, которую показывает «Куньлунь», полностью отвечает лучшим представлениям о североамериканском хоккее, которые я видел.

Хоккеисты чувствуют и знают, что сделает их партнер в той ли иной ситуации, поэтому не тратят время на выбор позиции. Играют очень активно, агрессивно, съедают пространство соперника.

Игра этой команды, которая собрана с миру по нитке, должна быть примером для наших тренеров. Там есть чему поучиться. Дай бог, игрокам «Куньлуня» хватит сил, потому что все-таки система предсезонной подготовки у североамериканских и наших команд разная.

Вот это может сыграть свою роль по ходу чемпионата. Но игра, которую показывает «Куньлунь» сейчас, меня очень радует. Надеюсь, что в этом чемпионате команда наконец-то не будет заядлым аутсайдером», – заявил хоккейный эксперт и агент.

«Куньлунь» – лидер КХЛ. Что-что?
 

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