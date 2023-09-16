Андреофф о КХЛ: «Слышал и хорошие истории, и не очень. Приехал в Россию, чтобы написать собственную. В данный момент мне все нравится»

Теги Сибирь КХЛ Зак Бойчак Энди Андреофф Спорт-Экспресс Хоккей

Энди Андреофф сообщил, что в России ему все очень нравится.

– Вы подписали контракт в КХЛ, а через несколько недель вышел очередной выпуск подкаста Spittin’ Chiclets с бывшим игроком «Сибири» Заком Бойчаком, который рассказал кучу нереальных историй о лиге.

– (Смеется.) Ох, конечно, я слышал и хорошие истории, и не очень. Но я приехал в Россию, чтобы прожить и написать собственную историю. В данный момент мне все очень нравится в России.

– Как семья отреагировала на решение уехать в Сибирь?

– Семья всегда немного волновалась за меня, неважно, куда я переезжал. Когда играл в «Лос-Анджелесе», то у нас была шестичасовая разница во времени и нас разделяли три часовых пояса.

Родные меня полностью поддержали. Сейчас они смотрят все мои матчи за «Сибирь», – сказал нападающий «Сибири» Андреофф.

Бойчак о «Сибири» и зарплате: «Говорили, что либо КГБ, либо газовики пришлют деньги. Пришлось ждать 4-5 месяцев»

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1 комментарий

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Серафим Войнов
Энди, давай поднажми! Пора уже.
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