Кокорев о «Сочи» и 4:2 с «Сибирью»: «Не было опасений, что после трех быстрых голов ребята сами себя испугаются. Доиграли до конца»

Дмитрий Кокорев оценил победу «Сочи» над «Сибирью» (4:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Нас и болельщиков с победой, их очень много пришло сегодня. Приходите к нам вновь, постараемся радовать своей игрой.

По игре: хорошее начало и, в принципе, равный второй период, относительно. Там мы поначалу владели инициативой, но соперник потом выправил ситуацию. Третий период – в концовке наудалялись, немного смазали, но выстояли.

Парни – красавцы, еще раз с победой. Не было опасений, что после трех быстрых голов ребята сами себя испугаются. У нас все в рабочих моментах происходит: пришли, пообщались, обсудили, что игра длится 60 минут. Все было нормально, доиграли до конца», – сказал главный тренер « ».