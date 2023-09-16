Немировски о поражении от «Сочи»: «Лучший матч «Сибири» по движению и атаке. Победы придут, если продолжим так играть»

Дэвид Немировски назвал лучшим матч «Сибири» против «Сочи».

«Сибирь» уступила со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата , проиграв третью игру подряд.

«Первая смена началась хорошо, но закончилась не очень хорошо.

Пропустили на стартовой минуте, потом получили ненужное удаление – пять минут очень сложно отбиваться.

Отбились, получили еще одно удаление и пропустили гол – 0:2. В третьем голе тоже был спорный момент. Потом мы стали создавать очень хорошие моменты, но упускали их.

Играли вперед, активно, в давление, именно этого мы просим от ребят. Жалко, что проиграли, но считаю, что по движению и атаке это была наша лучшая игра.

Провели очень много времени в зоне атаки, контролировали шайбу.

Обидно, что проиграли, но если мы продолжим так играть, победы придут», – сказал главный тренер « » .

«Сибирь» проиграла 3 матча подряд, забив 4 гола. Следующий матч – против СКА