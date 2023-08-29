«Называл Сорокина Пушкиным из-за кудрявых волос. Илья был замкнутым. Спрашиваю: «У тебя девочка есть?» Он: «Нет». Герман Титов о работе с вратарем

Герман Титов рассказал о работе с Ильей Сорокиным в новокузнецком «Металлурге».

– При вас стал регулярно играть в КХЛ Илья Сорокин. Что вас побудило поставить в ворота «Кузни» 18-летнего вратаря? Ведь он вас мог потопить.

– Где бы я ни работал, я никогда не делил игроков на русских и иностранцев, взрослых и молодых. Я взял Сорокина на сборы, потому что мне очень импонировала его работа, его игра. Мы много спорили с его тренером Мишиным. Он говорил «не надо его еще ставить, он молодой!».

А я считал, что раз Илья сильнее – играть должно он, а не финн. И вот, мы приехали в Омск, Николай Александрович был против, но я настоял, чтобы поставить Сорокина в ворота. В итоге он отыграл на ноль, мы выиграли 1:0.

Ко мне Мишин подходит и говорит «какое у тебя чутье, Михалыч!». А это было не чутье. Я просто видел, какой он заряженный приехал из сборной. Там Шестеркин играл больше, а Илья меньше. Обычно я не лезу во вратарские дела, но тогда что-то увидел в Сорокине.

– Не секрет, что в юности у него не все было гладко с психологией.

– То, что Мишин его постоянно водил к психологу - это правда. Минимум два раза в неделю. Я Илью называл Пушкиным из-за кудрявых волос, подшучивал над ним по-доброму. Он был замкнутым. Было видно, что у Ильи в жизни есть только хоккей. Спрашиваю: «У тебя девочка есть?». Он говорит: «Нет». Мишин с ним большую работу проделал, – сказал бывший тренер « ».

Василевский, Шестеркин, Сорокин вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги, Георгиев – 8-й