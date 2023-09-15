Белоусов заработает 10 млн рублей за сезон в «Сибири». «Спартак» предлагал ему 20 млн, «Торпедо» – 15 млн плюс бонусы (Metaratings)
Георгий Белоусов заработает 10 млн рублей за сезон в «Сибири».
Как сообщает Metaratings, в других клубах игроку предлагали более выгодные условия. В «Спартаке» он мог заработать 20 млн рублей, а в «Торпедо» – 15 млн и бонусы, однако Белоусов сменил агента и выбрал «Сибирь».
В минувшем сезоне в «Автомобилисте» он заработал 25 млн рублей.
Ранее стало известно, что «Сибирь» подписала Белоусова на год. Этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ будет для 32-летнего нападающего 14-м в карьере.
В сезоне-2022/23 Белоусов провел 51 матч в регулярном чемпионате за «Автомобилист» и отметился 22 (6+16) очками. В плей-офф-2023 на его счету 3 (1+2) балла в 7 играх.
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