Белоусов заработает 10 млн рублей за сезон в «Сибири». «Спартак» предлагал ему 20 млн, «Торпедо» – 15 млн плюс бонусы (Metaratings)

Георгий Белоусов заработает 10 млн рублей за сезон в «Сибири».

Как сообщает Metaratings, в других клубах игроку предлагали более выгодные условия. В « » он мог заработать 20 млн рублей, а в « » – 15 млн и бонусы, однако Белоусов сменил агента и выбрал «Сибирь».

В минувшем сезоне в «Автомобилисте» он заработал 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что « » подписала на год. Этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ будет для 32-летнего нападающего 14-м в карьере.

В сезоне-2022/23 Белоусов провел 51 матч в регулярном чемпионате за «Автомобилист» и отметился 22 (6+16) очками. В плей-офф-2023 на его счету 3 (1+2) балла в 7 играх.