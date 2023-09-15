Юрий Новиков: «Непонятная ситуация с Кузнецовым. Женя немножко затухает, но почему это происходит? Это талантливый игрок, который дает красоту хоккею»

Теги Вашингтон НХЛ Юрий Новиков Евгений Кузнецов Хоккей

Юрий Новиков высказался об игре Евгения Кузнецова за «Вашингтон».

«Непонятная ситуация с Кузнецовым. В каком он настроении? Мне кажется, Женя немножко затухает, но почему это происходит? Это талантливый игрок, который дает красоту хоккею. Такие ребята нужны.

Когда говорят о каких-то переплатах, это неправильная характеристика для таких выдающихся хоккеистов. Мы поддерживаем всех ребят, которые сражаются на тяжелейших полях НХЛ в том числе и за Россию, хотя они и играют в свитерах иностранных клубов», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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