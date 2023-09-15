Юрий Новиков: «Непонятная ситуация с Кузнецовым. Женя немножко затухает, но почему это происходит? Это талантливый игрок, который дает красоту хоккею»

Юрий Новиков высказался об игре Евгения Кузнецова за «Вашингтон».

«Непонятная ситуация с . В каком он настроении? Мне кажется, Женя немножко затухает, но почему это происходит? Это талантливый игрок, который дает красоту хоккею. Такие ребята нужны.

Когда говорят о каких-то переплатах, это неправильная характеристика для таких выдающихся хоккеистов. Мы поддерживаем всех ребят, которые сражаются на тяжелейших полях в том числе и за Россию, хотя они и играют в свитерах иностранных клубов», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.