«Амур» о матче с «Куньлунем»: «Просим «КХЛ ТВ» назначить профессионального комментатора. Божко, например»

Теги Амур Торпедо телевидение КХЛ Артем Божко КХЛ ТВ Куньлунь Ред Стар Глеб Никитин Хоккей

«Амур» отреагировал на критику комментатора нижегородским губернатором.

Вчера глава Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ» после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунем» (5:2).

Глеб Никитин написал в телеграме: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться». На игре работал комментатор Артем Божко.

«Первый домашний матч мы сыграем с «Куньлунь Ред Стар», в связи с чем просим «КХЛ ТВ» назначить на матч подготовленного и профессионального комментатора, как, например, Артем Божко.

Обещаем не принимать на свой счет страдания за «Куньлунь», а для подготовки к эфиру напоминаем: мы – не амурчане, мы – «Тигры», хабаровчане!» – говорится в сообщении «Амура».

Игра с «Куньлунем» пройдет в Хабаровске 19 сентября.

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7 комментариев

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Семен Бабцов
Похоже, губернатор Нижегородской области попал в волну троллинга😄
+23
0
+23
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Иван Буренков
Такой юмор мы одобряем!
+9
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Максим Кареев
Ответ Семен Бабцов
Похоже, губернатор Нижегородской области попал в волну троллинга😄
Куньлунь там Божко лучшим игроком матча выбрал 😂
+5
0
+5
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Евгений Мешков
хорошо, когда команды подтрунивают друг над другом, остроумно и без злобы. как например, болелы в комментариях спортса)
+3
0
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Igbin
Молодцы, поддержали акцию Куньлуня по поддержке комментатора против произвола чиновника.
+2
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Раменки за Динамо
Этот губер уроженец Санкт-Петербурга, его боление можно объяснить только популизмом. Будет правильно воровать, пойдёт на повышение в столицу, там начнёт топить за тот клуб, за который с детства.
+1
0
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