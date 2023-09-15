«Амур» о матче с «Куньлунем»: «Просим «КХЛ ТВ» назначить профессионального комментатора. Божко, например»

«Амур» отреагировал на критику комментатора нижегородским губернатором.

Вчера глава Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ» после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между « » и «Куньлунем» (5:2).

Глеб Никитин написал в телеграме: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться». На игре работал комментатор Артем Божко.

«Первый домашний матч мы сыграем с « », в связи с чем просим «КХЛ ТВ» назначить на матч подготовленного и профессионального комментатора, как, например, .

Обещаем не принимать на свой счет страдания за «Куньлунь», а для подготовки к эфиру напоминаем: мы – не амурчане, мы – «Тигры», хабаровчане!» – говорится в сообщении « ».

Игра с «Куньлунем» пройдет в Хабаровске 19 сентября.