Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков. «Блю Джекетс» обыграли «Торонто» – 7:3

Адам Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков.

«Блю Джекетс» с 3-м номером драфта НХЛ-2023 в составе обыграли « » (7:3) на турнире в Траверс-Сити.

Дубль в составе «мундиров» сделал Джордан Дюмей – лучший бомбардир юниорской лиги Квебека в минувшем сезоне (140 очков в 64 играх за «Галифакс»).

По одной шайбе забросили Джеймс Малатеста, Джастин Пирсон, Хантер Маккоун, и Кэмерон Батлер.