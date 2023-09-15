Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков. «Блю Джекетс» обыграли «Торонто» – 7:3

Теги Торонто Коламбус НХЛ Traverse City Prospects Tournament Станислав Свозил Адам Фантилли Хантер Маккоун Хоккей

Адам Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков.

«Блю Джекетс» с 3-м номером драфта НХЛ-2023 в составе обыграли «Торонто» (7:3) на турнире в Траверс-Сити. 

Дубль в составе «мундиров» сделал Джордан Дюмей – лучший бомбардир юниорской лиги Квебека в минувшем сезоне (140 очков в 64 играх за «Галифакс»). 

По одной шайбе забросили Джеймс Малатеста, Джастин Пирсон, Хантер Маккоун, Станислав Свозил и Кэмерон Батлер. 

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3 комментария

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Radik_2.0
интересно, куда и кого Свозил Станислав...
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Вадим Сидоров
"в первом матче за «Коламбус»"
Первый матч это когда начнётся регулярка, а все эти турниры новичков и прочие товарки это не дебют за Коламбус.
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Александр Балабанов
Ответ Вадим Сидоров
"в первом матче за «Коламбус»" Первый матч это когда начнётся регулярка, а все эти турниры новичков и прочие товарки это не дебют за Коламбус.
Дальше не осилил?) Нигде не сказано, что это первый матч в НХЛ.
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