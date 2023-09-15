Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков. «Блю Джекетс» обыграли «Торонто» – 7:3
Адам Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков.
«Блю Джекетс» с 3-м номером драфта НХЛ-2023 в составе обыграли «Торонто» (7:3) на турнире в Траверс-Сити.
Дубль в составе «мундиров» сделал Джордан Дюмей – лучший бомбардир юниорской лиги Квебека в минувшем сезоне (140 очков в 64 играх за «Галифакс»).
По одной шайбе забросили Джеймс Малатеста, Джастин Пирсон, Хантер Маккоун, Станислав Свозил и Кэмерон Батлер.
Первый матч это когда начнётся регулярка, а все эти турниры новичков и прочие товарки это не дебют за Коламбус.