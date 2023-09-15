Тренер новичков «Коламбуса» о Воронкове: «Колючий парень. Это игрок, с которым можно выигрывать седьмые матчи в плей-офф»

Теги Коламбус НХЛ Traverse City Prospects Tournament Дмитрий Воронков Хоккей

Тренер новичков «Коламбуса» похвалил Дмитрия Воронкова.

«Блю Джекетс» начали турнир новичков в Траверс-Сити с победы над «Торонто» (7:3). 

Россиянин остался без набранных очков. 

«Колючий парень. Это игрок, с которым можно выигрывать седьмые матчи в плей-офф.

Даже на этом выставочном турнире он злится на ребят и заражает других эмоциями. Команде нужны такие парни, как он», – сказал Трент Вогельхубер.

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4 комментария

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Stan91_AVS
Если всё пойдёт хорошо, то у Коламбуса будет свой Кейт Ткачук
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pavelrytov@icloud.com
Доползти бы до 7 матча еще
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pavelrytov@icloud.com
Доползти бы до 7 матча еще
0
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Lightning 91
В этот плей-офф попасть бы еще им
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