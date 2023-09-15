Тренер новичков «Коламбуса» о Воронкове: «Колючий парень. Это игрок, с которым можно выигрывать седьмые матчи в плей-офф»

Тренер новичков «Коламбуса» похвалил Дмитрия Воронкова.

«Блю Джекетс» начали турнир новичков в Траверс-Сити с победы над «Торонто» (7:3).

Россиянин остался без набранных очков.

«Колючий парень. Это игрок, с которым можно выигрывать седьмые матчи в плей-офф.

Даже на этом выставочном турнире он злится на ребят и заражает других эмоциями. Команде нужны такие парни, как он», – сказал Трент Вогельхубер.