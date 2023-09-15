Джоуи Кин присоединится к «Спартаку» 19 сентября. Защитник пропустит матчи с ЦСКА и «Динамо»

Теги Спартак КХЛ ТАСС Алеша Пилко Джоуи Кин Хоккей

Защитник Джоуи Кин присоединится к «Спартаку» 19 сентября.

На прошлой неделе московский клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 24-летним американцем, выступавшим за команду в прошлом сезоне.

«Кин прибудет в «Спартак» во вторник», – сказал агент игрока Алеша Пилко.

Таким образом, хоккеист не сможет принять участие в ближайших матчах «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ – против ЦСКА и московского «Динамо».

В сезоне-2022/23 Кин стал лидером по результативности среди защитников «Спартака», в 64 матчах набрав 24 (6+18) очка. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Думаю по приезду, первую ежели тоже пропустит. Надо еще форму набрать и аклиматизироваться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий