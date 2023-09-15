Джоуи Кин присоединится к «Спартаку» 19 сентября. Защитник пропустит матчи с ЦСКА и «Динамо»

Защитник Джоуи Кин присоединится к «Спартаку» 19 сентября.

На прошлой неделе московский клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 24-летним американцем, выступавшим за команду в прошлом сезоне.

«Кин прибудет в «Спартак» во вторник», – сказал агент игрока .

Таким образом, хоккеист не сможет принять участие в ближайших матчах «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ – против ЦСКА и московского «Динамо».

В сезоне-2022/23 Кин стал лидером по результативности среди защитников « », в 64 матчах набрав 24 (6+18) очка.