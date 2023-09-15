Джоуи Кин присоединится к «Спартаку» 19 сентября. Защитник пропустит матчи с ЦСКА и «Динамо»
Защитник Джоуи Кин присоединится к «Спартаку» 19 сентября.
На прошлой неделе московский клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 24-летним американцем, выступавшим за команду в прошлом сезоне.
«Кин прибудет в «Спартак» во вторник», – сказал агент игрока Алеша Пилко.
Таким образом, хоккеист не сможет принять участие в ближайших матчах «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ – против ЦСКА и московского «Динамо».
В сезоне-2022/23 Кин стал лидером по результативности среди защитников «Спартака», в 64 матчах набрав 24 (6+18) очка.
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