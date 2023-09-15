Каменский о Гашеке: «Мы его высказывания вообще не должны публиковать. Больной человек пиарит себя, преследуя какие-то цели в своей стране»

Теги Спартак Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Валерий Каменский КХЛ Политика Хоккей

Валерий Каменский считает, что не надо тиражировать высказывания Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии вчера отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

«Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек. Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют.

Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается.

Считает ошибкой свое выступление за «Спартак»? Как уже говорилось, пусть вернет то, что заработал здесь, раз он так считает», – сказал вице-президент КХЛ

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6 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Так и есть,не нужно публиковать. С ним давно уже все понятно.
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Stan91_AVS
Каменский адекватно рассуждает
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Rio de Janeiro
Не убавить, не прибавить
То что старый гашиш использует трагедию войны в личных политических целях это очевидно.Кстати, в чешских соцсетях к нему такое же отношение как у нас к кожевникову.Два сапога пара
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Огюст
Если кто то старается публиковать бред Гашека ,то всегда можно не реагировать на него своими комментами ! Есть древняя пословица : Кто там там гавкает с при дороги ,а Караван идёт не замечая Этого спокойно дальше !
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Alexis80
Не нужно решать за людей, что им нужно читать, а что нет. Своими высказываниями Гашек подтверждает, что он не очень умный человек. Кто захочет в этом убедиться, пусть читает. Кому неинтересно, смотреть не будет.
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DrDro
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так и есть,не нужно публиковать. С ним давно уже все понятно.
...но продолжат публиковать, а наши будут ожесточенно гавкать в ответ.
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