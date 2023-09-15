Каменский о Гашеке: «Мы его высказывания вообще не должны публиковать. Больной человек пиарит себя, преследуя какие-то цели в своей стране»

Валерий Каменский считает, что не надо тиражировать высказывания Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной вчера отметился очередным заявлением: «Овечкин в – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

«Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек. Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют.

Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается.

Считает ошибкой свое выступление за « »? Как уже говорилось, пусть вернет то, что заработал здесь, раз он так считает», – сказал вице-президент .