Каменский о Гашеке: «Мы его высказывания вообще не должны публиковать. Больной человек пиарит себя, преследуя какие-то цели в своей стране»
Валерий Каменский считает, что не надо тиражировать высказывания Доминика Гашека.
Бывший вратарь сборной Чехии вчера отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».
«Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек. Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют.
Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается.
Считает ошибкой свое выступление за «Спартак»? Как уже говорилось, пусть вернет то, что заработал здесь, раз он так считает», – сказал вице-президент КХЛ.
То что старый гашиш использует трагедию войны в личных политических целях это очевидно.Кстати, в чешских соцсетях к нему такое же отношение как у нас к кожевникову.Два сапога пара