Депутат Свищев о Гашеке: «Его поклонники могли бы оплатить ему лечение в психлечебнице в России. У нас прекрасно развита подобная медицина»

Теги болельщики Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев деньги Здоровье Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев предложил отправить Гашека в психбольницу в России.

Бывший вратарь сборной Чехии вчера отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

«Доминик остался в памяти всех россиян как один из величайших хоккеистов, за что его всегда будут помнить. Однако сегодняшние высказывания чеха просто не укладываются в рамки здравого смысла. Уверен, что всем поклонникам Гашека можно предложить сообща оплатить ему лечение в одной из психиатрических лечебниц в России. В нашей стране прекрасно развита подобная медицина.

Даже представителям НХЛ будет легче перевести деньги на его лечение, чем объяснять, что такое для них неприемлемо.

К сожалению, человек сейчас пытается пиариться за счет таких высказываний и вообще не думает о последствиях для собственной репутации. Он просто не может пережить собственную невостребованность.

Я бы посоветовал Гашеку заняться тренерской деятельностью, чтобы передавать свой колоссальным опыт молодым хоккеистам. Уверен, у него отлично получится. А не топить себя как неумелого человека в политике за счет откровенного бреда», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

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25 комментариев

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Melnikov1968
А почему тебя до сих пор не вылечили?
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Харламов Никита
Ответ stalkers111
тренеруя, виллу в Майами не купишь. А вот лизать задницу американскому дяде и гавкая, куда он укажет, можно
так же можно и господина Свищева сказать ;)
работая во благо народа/избирателей - хату в центре Москвы (во всякие Майями ему надолго вход заказан) не купить 🤷🏼‍♂️
а вот гавкая под дудку АП - вполне ;)
+8
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+8
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Bartez1986
Терюшков рассказал?
+6
0
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pack25
Глядя на таких, как данный персонаж, порой сложно поверить, что подобная медицина прекрасно развита
+6
-1
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pack25
Ответ Bartez1986
Терюшков рассказал?
В одной палате лежали))
+5
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Харламов Никита
кхм 🤔
как то сомнительно - ежели СВИЩЕВ ещё ДЕПУТОЙД 😜
+4
0
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Stan91_AVS
Как "эти" (нет слова описать), привыкли всё дела делать за счёт простого рабочего народа. Иди ты лесом советник фигов
+3
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+3
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Bratsk Bruins
Его поклонники уже наверное пред и пенсионного возраста, с чего им ему оплачивать лечение. Только заработав в России он может обеспечить себе полный пансион до самой смерти, не говоря уже об американских деньгах. Но он наверняка ни копейки не потратит.
+2
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ROS#
Видя депутата свищева начинаешь сильно сомневаться в развитости психиатрической помощи в рф
+2
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Дэннис Молинарев
Вроде как пациентов и тут хватает
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Bashibuzuck
Ага, после вашей "подобной медицины" он и чешский язык забудет😁
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Александр Невский
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Поклонники Гашека украинцы , от Гашека даже чехи отвернулись а украинцы такие же как Гашек.
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United
Ответ Melnikov1968
А почему тебя до сих пор не вылечили?
У него в генетическом коде холуизм записан, а пароль утерян навсегда
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Виталий
Ответ Александр Невский
Поклонники Гашека украинцы , от Гашека даже чехи отвернулись а украинцы такие же как Гашек.
не только украинцы, но и 2% россиян, если их так вообще можно назвать теперь
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владимир локотко
у свищева ,болезнь не излечима
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гога11
Каждое слово депутатов на вес золота, как глоток свежего воздуха, всегда знают о чем говорят, с полной ответственностью за свою репутацию и знанием дела.
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Ми Ша
Со времён союза психиатрия является частью вне судебной системы
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Злобный колобок
Ответ Melnikov1968
А почему тебя до сих пор не вылечили?
Поклонников нет. Лечение некому оплатить.
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zherebyatnikov
Ответ Melnikov1968
А почему тебя до сих пор не вылечили?
Так там здоровых больше, чем больных!
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Виталий
Ответ Bashibuzuck
Ага, после вашей "подобной медицины" он и чешский язык забудет😁
а разве это плохо?
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Виталий
Ответ Вадим Сидоров
Т.е "сделать человека овощем" это хорошо лечат?)
гашека нужно "вылечить" так, чтобы он никогда больше не болел)
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