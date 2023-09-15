Депутат Свищев о Гашеке: «Его поклонники могли бы оплатить ему лечение в психлечебнице в России. У нас прекрасно развита подобная медицина»

Депутат Дмитрий Свищев предложил отправить Гашека в психбольницу в России.

Бывший вратарь сборной вчера отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

« остался в памяти всех россиян как один из величайших хоккеистов, за что его всегда будут помнить. Однако сегодняшние высказывания чеха просто не укладываются в рамки здравого смысла. Уверен, что всем поклонникам Гашека можно предложить сообща оплатить ему лечение в одной из психиатрических лечебниц в России. В нашей стране прекрасно развита подобная медицина.

Даже представителям будет легче перевести деньги на его лечение, чем объяснять, что такое для них неприемлемо.

К сожалению, человек сейчас пытается пиариться за счет таких высказываний и вообще не думает о последствиях для собственной репутации. Он просто не может пережить собственную невостребованность.

Я бы посоветовал Гашеку заняться тренерской деятельностью, чтобы передавать свой колоссальным опыт молодым хоккеистам. Уверен, у него отлично получится. А не топить себя как неумелого человека в политике за счет откровенного бреда», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.