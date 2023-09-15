Мильштейн о начале работы с Кузьменко: «В 2018 году Кучеров – мой самый главный скаут – звонит и кричит: «Дэн, срочно забирай его! Звони Айзерману»
Дэн Мильштейн рассказал о роли Никиты Кучерова в переходе Андрея Кузьменко в НХЛ.
– Как развивалась история Кузьменко с отъездом в НХЛ?
– Его мог взять на драфте любой клуб НХЛ. Ни один клуб не выбрал его в июне [2018 года]. В августе на Кубке мэра мой самый главный скаут звонит мне и кричит: «Дэн, надо срочно обратить внимание на Кузьменко! Срочно езжай в Москву и забирай его! Звони Стиву Айзерману».
А Стив тогда был тогда генменеджером «Тампы». Знаете, как зовут моего самого главного скаута? Никита Кучеров!
Я позвонил своему главному скауту Александру Тыжных, известному вратарю в прошлом. Говорю – обратить внимание на Кузьменко и Константина Окулова.
Кузьменко подписал контракт и захотел остаться в России еще на четыре сезона. Был произведен обмен Кузьменко из ЦСКА на Сергея Калинина из СКА. Андрей оказался в СКА. Он пообещал через четыре сезона приехать в НХЛ. Я попросил его приехать с хорошим английским языком. Андрей сделал правильный выбор! – сказал агент хоккеиста.
Кузьменко перешел в «Ванкувер» в 2022 году. В дебютном сезоне форвард набрал 74 (39+35) очка в 81 матче регулярного чемпионата. По его ходу россиянин продлил контракт с «Кэнакс» на 2 сезона с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.
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