Мильштейн о начале работы с Кузьменко: «В 2018 году Кучеров – мой самый главный скаут – звонит и кричит: «Дэн, срочно забирай его! Звони Айзерману»

Дэн Мильштейн рассказал о роли Никиты Кучерова в переходе Андрея Кузьменко в НХЛ.

– Как развивалась история Кузьменко с отъездом в НХЛ?

– Его мог взять на драфте любой клуб НХЛ. Ни один клуб не выбрал его в июне [2018 года]. В августе на Кубке мэра мой самый главный скаут звонит мне и кричит: «Дэн, надо срочно обратить внимание на Кузьменко! Срочно езжай в Москву и забирай его! Звони Стиву ».

А Стив тогда был тогда генменеджером « ». Знаете, как зовут моего самого главного скаута? !

Я позвонил своему главному скауту Александру Тыжных, известному вратарю в прошлом. Говорю – обратить внимание на Кузьменко и .

Кузьменко подписал контракт и захотел остаться в России еще на четыре сезона. Был произведен обмен Кузьменко из ЦСКА на Сергея Калинина из СКА. Андрей оказался в СКА. Он пообещал через четыре сезона приехать в . Я попросил его приехать с хорошим английским языком. Андрей сделал правильный выбор! – сказал агент хоккеиста.

Кузьменко перешел в «Ванкувер» в 2022 году. В дебютном сезоне форвард набрал 74 (39+35) очка в 81 матче регулярного чемпионата. По его ходу россиянин продлил контракт с «Кэнакс» на 2 сезона с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.