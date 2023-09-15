Мильштейн о начале работы с Кузьменко: «В 2018 году Кучеров – мой самый главный скаут – звонит и кричит: «Дэн, срочно забирай его! Звони Айзерману»

Теги ЦСКА СКА Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Стив Айзерман Александр Тыжных Никита Кучеров Константин Окулов Андрей Кузьменко Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн рассказал о роли Никиты Кучерова в переходе Андрея Кузьменко в НХЛ.

– Как развивалась история Кузьменко с отъездом в НХЛ?

– Его мог взять на драфте любой клуб НХЛ. Ни один клуб не выбрал его в июне [2018 года]. В августе на Кубке мэра мой самый главный скаут звонит мне и кричит: «Дэн, надо срочно обратить внимание на Кузьменко! Срочно езжай в Москву и забирай его! Звони Стиву Айзерману».

А Стив тогда был тогда генменеджером «Тампы». Знаете, как зовут моего самого главного скаута? Никита Кучеров!

Я позвонил своему главному скауту Александру Тыжных, известному вратарю в прошлом. Говорю – обратить внимание на Кузьменко и Константина Окулова.

Кузьменко подписал контракт и захотел остаться в России еще на четыре сезона. Был произведен обмен Кузьменко из ЦСКА на Сергея Калинина из СКА. Андрей оказался в СКА. Он пообещал через четыре сезона приехать в НХЛ. Я попросил его приехать с хорошим английским языком. Андрей сделал правильный выбор! – сказал агент хоккеиста. 

Кузьменко перешел в «Ванкувер» в 2022 году. В дебютном сезоне форвард набрал 74 (39+35) очка в 81 матче регулярного чемпионата. По его ходу россиянин продлил контракт с «Кэнакс» на 2 сезона с кэпхитом 5,5 миллиона долларов. 

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3 комментария

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ottomann
Кучеров, после окончания хоккейной карьеры не потеряется )))
+7
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Stan91_AVS
Кузьменко оказался хорош для дебютного сезона в НХЛ, если бы не этот фактор, этих комментариев бы и не было в помине
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+2
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Камский скаузер
Обратил внимание на Кузьменко, когда он еще играл за Красную армию в МХЛ в финальной серии с Реактором. Уже тогда выделялся, сразу понял, что будет звездой. Тогда же еще приглянулся Никита Макеев (техничный, скоростной и с отличный пасом) и Артем Чмыхов (габаритами). Но у них не так ярко пока карьера идет.
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